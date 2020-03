Hace 11 años que Lavalleja no consigue un Torneo del Este en mayores

Debemos destacar que Lavalleja no gana el Campeonato del Este desde hace 11 años, la última vez fue en la temporada 2008/09, donde posteriormente el seleccionado conducido técnicamente por Pablo Alonso se consagró Campeón del Interior. En los últimos 11 años donde Lavalleja no gana el título, Cerro Largo ganó cuatro campeonatos, Canelones del Este dos, Maldonado y Rocha un título cada uno, y en 3 ocasiones no se disputó el torneo. Esta racha negativa por la cual atraviesa la Selección, es la segunda peor de la historia; recordando que la peor se dio entre los años 1977 y 1992, donde luego de 15 años de sequía, en el año 1992 se logró el título del Este y además se ganó el Campeonato del Interior por primera vez en la historia. Por otra parte debemos destacar que la década más ganadora de la Selección fue la de 1960, logrando cuatro Torneos del Este en los años 1960, 1961, 1968 y 1969. En la década del 2000, Lavalleja logró tres campeonatos en el 2000, 2005 y 2009; de ésta manera es la segunda década más ganadora del seleccionado. Las dos décadas en donde a Lavalleja se le hizo esquivo el título fue la de 1980 y 2010.