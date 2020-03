Presentaron la Lista 2121 de Asamblea Uruguay a la Junta

Destacó Cesar que “Cecilia y Daniel son los únicos candidatos del espectro político que tienen experiencia en gestión, no es poca cosa, y tampoco es dato menor que la gestión de cada uno de ellos hayan sido exitosas”. “Todos conocen la gestión de Daniel al frente del Hospital Vidal y Fuentes, y de Cecilia en MEVIR. Estos compañeros que pueden exhibir una gestión exitosa tienen que estar acompañados por una bancada de ediles fuerte, experientes y conocedores de los temas departamentales. Por eso, vecinas y vecinos, el desafío es súper interesante, el FA tiene ciertas chances de competir con fuerza, en un escenario donde todos saben que los gobiernos del PN se encuentran absolutamente desgastados, y doy solo una razón: no son capaces de gobernar unidos, está tan desgastada la acción del PN que no son capaces de hablarse, coordinar, poder llevar una propuesta responsable de cara al futuro. Por eso nos parece que la ciudadanía a la hora de ejercer el voto lo que se va a debatir es si quiere que siga como está -que es si ganara el PN-, porque no hay ningún indicio que permita creer que algo va a cambiar, porque no se han puesto de acuerdo en la JDL porque siguen enfrentados entre sí, tienen trancado un proyecto de viviendas para funcionarios municipales, tienen trancada la viabilidad del CURE, y otras cosas más. O sea, no hay ninguna viabilidad que fueran a gobernar en unidad -si llegan, claro-, y es fundamental en un gobierno la unidad. La Constitución le da a los intendentes las mayorías para que puedan gobernar, y esto acá se desaprovechó, tienen la mayoría en número, pero votan divididos, no hay una sola idea que salga adelante”.