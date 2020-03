NOTICIAS DE JOSÉ PEDRO VARELA

La comisión del Club Renacer recuerda a los socios que de ahora en adelante no se podrá deber más de 3 cuotas mensuales. Aquel socio que no abone dichas cuotas será suspendido por 6 meses. Luego de cumplido ese plazo, se podrá hacer socio pero con padrón nuevo (como recién ingresado). En cuanto a las actividades, la presidente Clotilde Mautone informó que ya está programado para el 28 de marzo el festejo de los cumpleaños de los socios nacidos en enero, febrero y marzo. Ese día todo socio que cumpla años puede llevar algo para compartir y se permite la entrada a un familiar aunque no sea socio.