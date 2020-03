Torneo del Interior de selecciones se reiniciaría el sábado 25 de abril

Primera Página





* Copas de Clubes “A” y “B” de OFI comenzarían el sábado 13 de junio

(Montevideo. Especial para Primera Página por Carlos Fernández Pereira)

El Consejo Ejecutivo de OFI, conjuntamente con la Comisión de Calendario, viene evaluando, analizando y estudiando las posibles fechas para la reanudación de las actividades. Es un calendario tentativo de fechas, siempre y cuando las suspensiones se mantengan dentro de los parámetros anunciados. Se maneja que hasta el 12 de abril no se puede jugar, de acuerdo a lo resuelto por las autoridades. Si es así, OFI además otorgaría hasta el 24 de abril para que las selecciones involucradas puedan realizar un acondicionamiento de sus futbolistas. Y la reanudación del Torneo de Selecciones, tanto en categoría Absoluta como en Sub 17, sería el sábado25 de abril. El Torneo culminaría el 31 de mayo. OFI haría un receso de 12 días, y las Copas de Clubes “A” y “B” estarían comenzando el sábado 13 de junio. Siempre y cuando las fechas marcadas por las autoridades de gobierno no sufran ninguna modificación.





RESOLUCIÓN POR SITUACIÓN SANITARIA (COVID-19)

Consejo Ejecutivo, Montevideo, Marzo 16 del 2020.

En atención al contexto que se está viviendo en función a la epidemia del Coronavirus (COVID-19) y a las medidas de prevención que sugiriera el Gobierno Nacional, se resuelve:

- SUSPENDER toda la actividad deportiva hasta nuevo aviso, de acuerdo a la resolución del Gobierno Nacional sobre la prohibición de realizar espectáculos públicos.

- SUSPENDER todos los plazos y procesos que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales.

- MANTENER una guardia de funcionarios en las oficinas de la Organización a los efectos de atender las urgencias que pudieran existir.

El Ejecutivo evaluará en forma permanente. Y si se estimara necesario el CIERRE de las oficinas, el trabajo se realizará a distancia.

- Dicho trabajo se realizará sin atender público en forma directa.

- Se exhorta a las instituciones afiliadas que se adopten las medidas generales establecidas por el Ministerio de Salud Pública para la prevención del contagio.

Prof. Mario Cheppi, presidente; Sr. Jorge Ortiz, Secretario. Saludan atentamente,