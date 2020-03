Mario Cheppi: “son días totalmente convulsionados”

El pasado viernes estuvo dialogando el Presidente de la Organización del Fútbol del Interior,

Profesor Mario Cheppi, en el programa deportivo “Fútbol Total” -que se emite por CW 54, Emisora del Este-. En dicha charla, Cheppi abordó temas de enorme relevancia y trascendencia, como por ejemplo, la suspensión de la actividad como consecuencia del Coronavirus. También hizo referencia a la Copa Uruguay, y a las Copa de Clubes. En primerainstancia, Mario Cheppi, habló sobre la suspensión de las actividades públicas que se emitió por parte del Gobierno, y expresó: “son días totalmente convulsionados, en las últimas horas tanto el Presidente de la AUF Ignacio Alonso, como nuestro miembro en el Ejecutivo el Dr. Fernando Sosa, nos comunicaron la decisión tomada por AUF y la Presidencia de la República de jugar los partidos del profesionalismo sin público, y que esto de alguna manera podía trasladarse a OFI. Indudablemente son escenarios totalmente distintos. El fútbol del Interior sin recaudación no puede funcionar. Más teniendo en cuenta las instancias del torneo, donde los traslados y los costos son mayores. Por lo tanto, estuvimos manejando posibilidades e hipotéticos escenarios que se nos pudieran presentar. Incluso consultamos a las Confederaciones y nos transmitieron que jugar sin público es inviable. Una vez que el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que habían casos de Coronavirus en el país, y que el Gobierno emitiera la decisión de que no se podían desarrollar espectáculos públicos, quedó automáticamente suspendida toda la actividad durante el plazo que estipuló el Gobierno, que es de 14 días. Estamos trabajando, planificando y manejando las posibilidades que se pueden dar en el futuro, y de que nos tendremos que manejar para reanudar la actividad de la Copa de Selecciones, tanto en categoría Absoluta, como también en Sub 17”. Por otra parte, la máxima autoridad de la Organización del Fútbol del Interior, se refirió a las distintas Selecciones que ya se encontraban en los respectivos viajes para disputar los encuentros, antes de conocerse la postura que finalmente tomó el Gobierno de suspender las actividades, y dijo: “ya se encontraban muchas selecciones en viaje. Pero afortunadamente logramos detener algunas antes de llegar al lugar de destino”.