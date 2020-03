Javier Umpiérrez: el gobierno “ha tomado con responsabilidad” el tema del coronavirus

Primera Página





“ESTAMOS EN UN MOMENTO CRÍTICO QUE REPERCUTIRÁ EN LA ECONOMÍA”

El diputado por Lavalleja Javier Umpiérrez (MPP, FA) habló con Primera Página diputado frenteamplista por Lavalleja sobre la epidemia de Coronavirus en nuestro país y sus consecuencias en el plano social y económico.

Se refirió además a propuestas de la coalición de izquierda de cara a las elecciones departamentales de mayo, que probablemente sean pospuestas a causa justamente de la pandemia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Umpiérrez opinó que el Coronavirus es “una pandemia mundial que se viene diseminando por todos lados y como país tenemos que tomar las precauciones necesarias”. Para Umpiérrez, si bien el gobierno “no ha comunicado bien algunas cosas, ha tomado con responsabilidad el tema tratando de que la gente entienda la gravedad de la situación”. “Se tendría que seguir monitoreando como se va desarrollando, más teniendo en cuenta el aumento de casos según informara el propio ministro de Salud. Claramente estamos en un momento crítico que repercutirá enormemente en la economía del país, más allá de que lo más importante para los uruguayos deber ser la salud. Creo que la forma que se viene abordando la temática es la forma correcta, contribuyendo todos, desde los partidos políticos hasta cada ciudadano en el cumplimiento de todas las medidas aunque signifique acostumbrarse a cosas molestas”.

OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA

Afirmó que la oposición que hará el FA será “constructiva”. No se debe estar en campaña electoral durante los cinco años, afirmó, porque “no le hace bien al país”, y además justamente eso le criticó el FA a la oposición “cuando estábamos en el gobierno”. “Hay que dejar gobernar aún teniendo en cuenta que las primeras señales que los primeros 15 días de gobierno no es lo que el país necesita y lo que le va a hacer bien para seguir desarrollándose. Estamos convencidos de que el proyecto político del partido multicolor no es el mejor para el Uruguay ya que el país se venía desarrollando bien, con políticas públicas muy sólidas, políticas sociales que más allá de tener que mejorarse, iban dando respuestas a lo que Uruguay necesita. Cuando el FA llega al gobierno lo hace enfrentando una situación muy crítica ya que tenía el 20% de gente desocupada, cifra que se bajó considerablemente porque en la actualidad estamos al 8 o 9 %, más allá de que en algún momento estuvo solamente en el 5%”.

Umpiérrez: El aumento de tarifas que plantea el gobierno “no era necesario”

Javier Umpiérrez consideró que “el aumento de las tarifas que plantea el nuevo gobierno “no era necesario”. “Le faltaron a la verdad a la ciudadanía porque dijeron no solo que no iban a subir las tarifas, sino que además las iban a bajar. No vale la excusa de que cuando se llega al gobierno no se sabía cómo estaban las cosas ya que todos saben cómo son o están. Siempre supieron cuál es el presupuesto del gobierno que se fue, cuáles son los gastos y el estado de las empresas públicas”.

RECORTE E IMPACTO

Dijo que las tarifas públicas “las aumentan por encima de la inflación por lo tanto estos primeras decisiones del gobierno van a generar un impacto muy fuerte en la población, lo que se suma a la suba del 20% del dólar, siendo el país de Latinoamérica que más creció, lo que ya está impactando en la economía. Hay que tener en cuenta que el 60% de los productos que están en las góndolas son importados y comprados en dólares, lo que está generando inflación. Después, un decreto del Poder Ejecutivo donde recorta el 15% en la obra pública y en algunos ministerios. Venir con la tijera a recortar, subir tarifas y no controlar el dólar, va a impactar en la economía”.

CONVENCIMIENTO

Destacó que el FA haya definido presentar tres candidaturas a la Intendencia de Lavalleja, y sobre la necesidad de cambiar “y que el departamento se puede gobernar diferente”. “Para eso hemos elaborado un plan de gobierno y cada uno de los candidatos le viene poniendo su impronta. En ese marco esperamos poder llegarle a la gente, al electorado de Lavalleja que tradicionalmente ha sido de un Partido Nacional (PN) que a nivel departamental no ha hecho lo que el departamento necesitó. Lavalleja necesita cosas más relevantes, estar unido a la región y abrir políticas conexas con Maldonado y Rocha”.