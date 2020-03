Lanzamiento de propuestas de Lista 2004 para el gobierno departamental

Manifestó Aviaga que “hay algo que nos identifica mucho y es la seguridad, por eso nosotros estamos presentando para aportar al programa de Mario, la propuesta ‘Lavalleja Seguro’, que no empieza hoy, empezó cuando se empezaron a buscar las firmas de la campaña ‘Para Vivir Sin Miedo’. En nuestro departamento quien empezó a conseguir las firmas fue Mario García, y lo acompañó Ricardo Pedrín, fueron los primeros en trabajar por la seguridad en el departamento. Después me sumé yo, y salimos por todos lados a juntar las firmas y llegamos a tenerlas. El resultado de ese plebiscito en el país no fue bueno, pero en Lavalleja fue excelente, eso quiere decir que la gente sí quiere vivir con seguridad. El día de las elecciones hicimos una conferencia porque estaban rompiendo las papeletas y ni ese día nos rendimos, estuvimos pidiendo el voto para lograr la reforma. Nuestra preocupación por la seguridad empezó hace mucho tiempo y la vamos a lograr”.