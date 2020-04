Gerardo Cano: “Debemos tomar conciencia con este virus, no es broma”

Seguidamente, preguntamos a Cano sobre la actividad que realizan los jugadores en la actualidad, y como son supervisados, indicando que “todos los días, los jugadores en el grupo de Whatsapp que tenemos en el plantel, tienen un trabajo marcado por Jorge Núñez que es quien está a cargo de la parte física. Apelamos a la responsabilidad de ellos, es que si son inteligentes van a sacar cuenta de que esto un día va a parar, al otro día vamos a estar en la cancha y nos vamos a presentar. Si bien no va a ser lo ideal, porque no es el entrenamiento que teníamos en conjunto, no me puede caer un gordo con faja tapándose la panza (risas) o que hagamos algún trabajito y a los 20 minutos no puedan ni con el alma. Eso sería una irresponsabilidad que no les cabe a tipos inteligentes como se que son los jugadores de Lavalleja. Entonces espero que si bien no lleguen al 100 porciento de las cosas, porque tampoco uno se puede hacer trampas ni mentirse, apelo y el deseo mío es que cada uno tenga un poquito de conciencia. Pero los conozco a todos, y se la clase de gurises responsable que son”.