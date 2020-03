“La mitad del mundo son mujeres, y la otra mitad son los hijos de las mujeres”

Primera Página





CONSTANZA MOREIRA REIVINDICÓ LAS LUCHAS DE LAS MUJERES EN MARZO, MES DE LAS MUJERES

El comando de la candidatura de Cecilia Bianco a la IDL, llevó a cabo en Nuevo Sabor una actividad celebrando Marzo, mes de las mujeres, además de Bianco, fueron parte de la charla Constanza Moreira, Elena Ponte, Cristina Sagaseta, Marta Sotelo, Gimena Urta y Emilia "Tita" Almeida. El evento dio comienzo con la proyección de un video musical “Calladitas no nos vemos más bonitas”.

Seguidamente Bianchi hizo la presentación donde manifestó que se proponía “acercar visiones de distintos componentes del sistema de género, y agradecemos la entusiasta respuesta a la convocatoria de las compañeras que integran esta mesa y que apoyan nuestra candidatura”.





IDEAS Y CUERPO

senadora 2010-2015, fue la primera precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplia en el 2014, fundó el sector Casa Grande, y en esta oportunidad se manifestó sobre “Participación política de las mujeres”, dijo que “para empezar es una alegría que haya varones porque bastante hablamos entre mujeres, pero queremos que nos escuche la otra mitad del mundo. Y mis felicitaciones a Cecilia por animarse a encarar la tarea de ser candidata a intendente, sabemos lo difícil que es encabezar una lista, llevar adelanta una campaña electoral, exponerse, hablar, y cuando uno pone las ideas también hay que poner el cuerpo, así que gracias Cecilia por ponerle el cuerpo de mujer a nuestra campaña por más mujeres en política, y por menos desigualdad de género. Unas felicitaciones muy calurosas, y a todas las mujeres de esta mesa”. Constanza Moreira, licenciada en sociología, doctora en ciencias políticas,senadora 2010-2015, fue la primera precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplia en el 2014, fundó el sector Casa Grande, y en esta oportunidad se manifestó sobre “Participación política de las mujeres”, dijo que “para empezar es una alegría que haya varones porque bastante hablamos entre mujeres, pero queremos que nos escuche la otra mitad del mundo. Y mis felicitaciones a Cecilia por animarse a encarar la tarea de ser candidata a intendente, sabemos lo difícil que es encabezar una lista, llevar adelanta una campaña electoral, exponerse, hablar, y cuando uno pone las ideas también hay que poner el cuerpo, así que gracias Cecilia por ponerle el cuerpo de mujer a nuestra campaña por más mujeres en política, y por menos desigualdad de género. Unas felicitaciones muy calurosas, y a todas las mujeres de esta mesa”.





8 DE MARZO

Se refirió Moreira a lo que “vimos el 8 de marzo, la marcha de las mujeres se llenó de jóvenes mujeres, y también varones, eso nos da la impresión, aspiración y expectativa que este movimiento tiene mucho para reproducirse, avanzar y construir no solo la historia de este país, sino mujeres más felices de lo que fuimos nosotras, más libres, más poderosas y me encanta este debate, intercambio generacional que hay en el movimiento de lucha por los derechos de las mujeres. Me impresiona cómo el movimiento feminista se alía con el movimiento sindical, que es muy machista en todos lados, también en nuestro país, respeto a nuestro movimiento sindical, y viajando por el mundo más lo respeto y más lo admiro por su unidad, honestidad, persistencia en todas las luchas, pero todos sabemos las luchas que han enfrentado las mujeres dentro del movimiento sindical por ser cabezas visibles”.





SIN ALTERNANCIA

Moreira felicitó a Bianchi “por todo, por venir de Mariscala y transformarte en una potente líder política del FA de este departamento, que muchas veces es muy conservador, muy renuente a los cambios, donde la alternancia política no ha tenido lugar, así como también la pido para otros departamentos donde nunca ha tenido lugar esa alternancia y sigue gobernando un solo partido”.





TIENE DOS MIL AÑOS

mala palabra, y representa la mitad del mundo. El otro día leí una frase maravillosa que decía: ‘La mitad del mundo son mujeres, y la otra mitad son los hijos de las mujeres’ ¡Es maravillosa! (hubo aplausos) Es una idea potente que muestra que las bases para nuestros impulsos, ideas y desarrollo son enormes, y además de la ideología, el movimiento por los derechos de las mujeres se está grabando en ideas muy firmes, y el primer baluarte ideológico de las mujeres es el reconocimiento que la desigualdad entre hombres y mujeres no se va a acabar así como así, porque es estructural, porque está tallado en piedra, porque tiene dos mil años de existencia”. Destacó la senadora el reconocimiento personal al movimiento, a la fuerza y a las ideas, a las marchas de las mujeres del feminismo “que dejó de sermala palabra, y representa la mitad del mundo. El otro día leí una frase maravillosa que decía: ‘La mitad del mundo son mujeres, y la otra mitad son los hijos de las mujeres’ ¡Es maravillosa! (hubo aplausos) Es una idea potente que muestra que las bases para nuestros impulsos, ideas y desarrollo son enormes, y además de la ideología, el movimiento por los derechos de las mujeres se está grabando en ideas muy firmes, y el primer baluarte ideológico de las mujeres es el reconocimiento que la desigualdad entre hombres y mujeres no se va a acabar así como así, porque es estructural, porque está tallado en piedra, porque tiene dos mil años de existencia”.





DESIGUALDAD ESTRUCTURAL

Aseguró Moreira que “la creencia que esa desigualdad es estructural a la sociedad solo puede ser superada a través de la lucha, el trabajo conciente y la organización, y eso lo hacen uno de los movimientos más ideológicos que tiene el Uruguay y el mundo, bendita ideología y benditas estas ideas que directamente nos hemos matrizado. Antes decían no quiero ser feminista porque no me quiero pelear con los hombres, y nosotras decíamos no es para pelearte con ellos, es para reconocer en tu propia experiencia cotidiana -en la experiencia de tus hijas, tus hermanas, tus amigas- mirar cómo viven las mujeres. Mirá cuando viene el desempleo, o un estancamiento económico, son las mujeres y los niños los que sufren más, y te vas a dar cuenta como está estructurada esa desigualdad que nos atraviesa a todas las generaciones y a todas las mujeres”.





CUESTIONAR