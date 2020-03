Juan Carlos Martínez: “Lo primero que tenemos que atender es al productor”

Cuando se formó la pantalla, y entraron escritorios de Montevideo, como Zambrano, Dutra, Romualdo, escritorios grandes de Montevideo, Martínez se separa del sistema, “porque pensé que no era para nosotros, porque no íbamos a tener el volumen como para tener las ferias -teníamos cuatro en ese momento- y la pantalla”. “Nosotros trabajábamos con productores chicos, que tenían seis vacas, diez vacas, quince vacas, pero en la pantalla había que tener un mínimo, que en ese momento era de 25 vacunos. No quisimos hacerlo en aquél momento, pero el sistema siguió evolucionando favorablemente. Este sistema no ha funcionado en otros países, por la credibilidad. Este es un negocio en el que el productor debe ser muy confiable, para entregar un ganado, para vender por pantalla. Y uno debe asegurarse que el ganado que ve y firma es el que realmente entrega”. Hoy no hay problemas con la trazabilidad, pero en aquél momento se debía caravanear a todo el ganado. Según Martínez, “el sistema vino para quedarse”. “Cuando empezó Pantalla Uruguay, al poco tiempo nos invitaron, y dijimos que no. Al tiempo empezó Lote 21, nos invitaron y dijimos que no. Bernardo sí quería, y yo le dije que hacíamos lo que él quisiera. ‘Bernardo, no me hagas caso a mí, a mí no me gusta el sistema porque veo que no vamos a tener volumen como para poder estar ahí’, le decía yo. Pero he aquí que tenían razón, y yo no. Tuvimos que ir a golpear la puerta a Lote 21 y pedir para integrarnos. Les ofrecimos entregar el ganado a alguno de los escritorios con el que ya trabajaban, y cumplíamos con el cliente, sobre todo con clientes que tenían más ganado y pedían para venderlo por pantalla, para evitarse moverlo del campo y otras complicaciones. Nos dimos cuenta que había que cambiar, pero Lote 21 se portó muy bien, porque nos permitieron integrarnos con plenos derechos, y nos fue bárbaro. Es un sistema extraordinario siempre que se hagan bien las cosas. Cualquiera de las tres pantallas son confiables, los negocios son confiables. Hay que estar a veces atento a quién compra, porque a veces no la conocemos a la persona. Pero el sistema se ha ido perfeccionando”.