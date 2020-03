Estrella Cabana: “La vacuna somos nosotros, y el encierro la estrategia”

Sobre este punto acotó que “en nuestro gran paisito, no fueron muchos los que actuaron así, inmediatamente surgió la solidaridad, empatía, organizarse, ofrecer un plato de comida, una charla por celular, hacerte un mandado, estar… Después llegaron los gestos (aplausos) de la sociedad hacia los médicos, personal de la salud, expresando calidez, gratitud, reconociendo su entrega, también llegó el reconocimiento a todos los uruguayos que tienen que salir a la calle a trabajar para proveernos de lo básico y necesario, corriendo riesgos, que asumen con valentía, para que los que puedan accedan al aislamiento social voluntario. Y así, día a día tomamos conciencia de cuanto nos necesitamos los unos a los otros, y que solo unidos podremos salir de ésta, con las menores consecuencias y daños colaterales. Sin entrar en pánico debemos, todos los que tengamos el privilegio de poder hacerlo, lograr el distanciamiento, aislamiento social en su máxima expresión, no solo para no contagiar y no contagiarnos, sino para enlentecer la propagación, para no saturar el sistema de salud. No recuerdo quien lo dijo, pero hago mías sus palabras, la vacuna somos nosotros, y la estrategia es el encierro. Resumiendo lo antedicho, y destacando la solidaridad, empatía y garra charrúa de nuestro pueblo, te diría quecada día me siento más orgullosa de ser uruguaya”.