Andrea Aviaga propone reunir a la Junta para tratar situación del Coronavirus

“ COMO LEGISLADORES DEBEMOS ASUMIR LA RESPONSABILIDAD QUE CORRESPONDE ”

La edil Andrea Aviaga del Partido Nacional -hoy Lista 2004- se dirigi ó en una nota a sus colegas ediles diciendo que “ la pandemia (de coronavirus) no entiende de gobiernos, son muchos los llamados que estoy recibiendo (supongo que como ustedes) de parte de vecinos angustiados y preocupados ” .

Como Junta Departamental de Lavalleja no integramos el Comit é de Emergencia, pero estamos ante una pandemia. ¿ Nos quedamos en casa o salimos a trabajar como corresponde en este caso por la salud de la gente de nuestro departamento?

Creo que debemos reunirnos, donde sea: plaza, estadio, rambla pero busquemos la forma entre todos de ayudar a la gente. Hay bares, canchas de paleta, canchas privadas de f ú tbol y distintos lugares de esparcimiento abiertos en nuestro departamento, debemos actuar y demostrar que a la hora de una emergencia sanitaria y social: estamos. Propongo una sesi ó n urgente de la Junta Departamental. Aclaro que cuando digo reunirnos es responsablemente con las medidas sanitarias indicadas por el gobierno nacional. Obviamente tambi é n podemos instrumentar reunirnos a trav é s de medios tecnol ó gicos, pero omisos no ”





“ DEBE SER M Á S ”

Consultada Aviaga si considera que el gobierno departamental y nacional est á haciendo lo suficiente ante la pandemia, respondi ó que “ creo que el gobierno departamental est á haciendo lo que tiene que hacer por el departamento, como se est á haciendo a nivel nacional, pero creo que se debe hacer m á s. ¿ Por qu é creo que se debe hacer m á s? Porque constantemente estamos recibiendo llamadas, mensajes y consultas de los vecinos denunciando distintas situaciones que no son tenidas en cuenta, y ante eso como legisladores departamentales que somos debemos actuar en consecuencia ”





“ Y NO HAY RESPUESTAS ”

Aviaga se ñ al ó la situaci ó n de la Junta Departamental “ se cerr ó , se hizo una comisi ó n de seguimiento que no fue votada porque no se sesion ó , pero fue aceptada, est á integrada por el presidente de la Junta y un coordinador de cada bancada, por lo que quiero saber cu á les han sido las actuaciones de esta comisi ó n durante este tiempo. Es una comisi ó n de seguimiento a la evoluci ó n del Coronavirus en nuestro territorio. ¿ Qu é tienen para informar? ¿ Qu é han hecho al respecto? ¿ Cu á l es la situaci ó n planteada? Y no hay respuestas. Son muchos los ediles que apoyan mi medida de buscar soluciones ”





