Fábrica cervecera adapta su producción a la pandemia por coronavirus

FEDERICO SU Á REZ: “ LA CUARENTENA SOCIAL YA DEBER Í A DE SER OBLIGATORIA ”

Ante la sorprendente situación causada en el país por el avance de la pandemia de Coronavirus o Covid-19, ayer por la mañana Primera Página consultó al presidente del Sindicato de la Fabrica Nacional de Cerveza (FNC) Minas, Federico Suárez, sobre cómo viene trabajando esta importante empresa. Este respondió que “la cervecería venía con una expectativa buena de trabajo en estos meses que quedan de zafra, con una producción a full, pero con todo esto en los últimos días se empieza a notar que el Coronavirus golpea, ya es una pandemia, y la FNC empezó a achicar, se van a bajar turnos, creemos que a (Semana de) Turismo vamos a llegar produciendo un 80%, y después de Turismo se espera que baje más que considerablemente”.





HAY MUCHA DESORIENTACI Ó

Aseguró Suárez que “esta es una situación que desconocíamos, por lo que la monitoreamos día a día, porque no sabemos cómo va a seguir esto, hay mucha desorientación”. “No hay una línea sola, se pide que nos quedemos en casa, y la gente sale igual, al no haber una cuarentena social obligatoria pasan estas cosas. Y se nota la baja de las ventas. La cerveza no es un producto de primera necesidad, y son de los primeros que golpean en situaciones como esta, en el invierno siempre baja, esto que estamos viviendo adelantó esa baja”.





CUIDADOS

Respecto a las precauciones que ha tomado la empresa y el sindicato en esta situación, dijo Suárez que “hemos tratado de ir poniéndonos de acuerdo, hablando, queremos siempre que se tomen los mayores recaudos que se puedan. Por ejemplo en el comedor se dejaron dos sillas por mesa, se habilitó una parte para que la gente pudiera usar en caso de que sean muchos; en el ómnibus nos sentamos uno por asiento para no estar pegados o muy cerca; se redobló la limpieza de baños, pasillos, se hace mucho hincapié en la higiene de picaportes, manijas, que son lugares de mayor contaminación de gérmenes. Se trata de que la gente no esté amontonada, se están dando recomendaciones constantes, y se va monitoreando. Cuando hay casos de personas con estado gripal se recomienda que se queden en la casa, el que pueda que trabaje de la casa, que hay casos que lo pueden hacer. Por suerte en las oficinas la gente no está amontonada, son oficinas de hasta tres personas lo máximo y el espacio que tienen es el que corresponde, no hay necesidad de cambiar de lugar a los trabajadores”.