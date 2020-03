Mabel Labraga: “La basura es uno de los problemas más graves que tiene Varela”

Aseguró Labraga que “hay una terrible falta de limpieza en todo, en las cuencas superficiales de agua, en cunetas, y nos preocupa sobremanera la situación del vertedero de residuos domiciliaros, porque se ha denunciado lo que pasa allí y todo sigue igual, hay un criadero de chanchos, deben haber unos 500 chanchos por lo menos, los vecinos se han movilizado, porque es una contaminación muy grande, porque las aguas van al arroyo Corrales. En ese vertedero hay un solo funcionario que ordena el depósito de los residuos, pero está sometido a insalubridad y hacinamiento dentro del propio trabajo, no tiene casilla, el amoblamiento que tiene lo sacó de la basura, es un sillón viejo, no tiene baño, no tiene equipamiento de vestimenta adecuado -no tiene botas, ni guantes, ni la ropa que corresponde-, en verano está al rayo del sol y en invierno cuando llueve no va porque tiene que estar a la intemperie, es la insalubridad total, y el lugar es un foco de contaminación muy importante. No hacen nada, ni la alcaldía ni la IDL”.