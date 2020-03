Más que nunca, #QuedateEnCasa

Vivimos una pandemia, que ya provocó el sábado el primer fallecido, y que podría provocar muchos más si no nos cuidamos entre todos. Una de las medidas más eficaces en el mundo para contener la pandemia ha sido la cuarentena, el aislamiento social, y a eso hemos apostado en el Uruguay desde hace ya semanas. No todos la cumplimos. Algunos, por su trabajo, el personal de salud en primer lugar. Otros no la cumplen porque no tienen suficiente conciencia social como para cuidarse a sí mismos y al mismo tiempo a los demás.