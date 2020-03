Julio Marmolejo: “La Intendencia de Lavalleja va a contrapelo de las ordenanzas”

Julio Marmolejo dijo claramente que “creemos que el Gobierno Departamental no se ha concientizado de la gravedad de la situación. Desde nuestro Sindicato decimos que no existe explicación para que cientos de funcionarios anden dispersos trabajando en las calles, en tareas que no son estrictamente necesarias como exige Salud Pública, e incluso el Gobierno Nacional, extremando las medidas de que la gente quede en sus casas. La Intendencia de Lavalleja va en contrapelo a lo que son las ordenanzas”.