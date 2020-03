La Organización del Fútbol del Interior (OFI) recibirá 400 mil dólares de Conmebol para la adquisición de una nueva sede o ampliación de la actual. Hasta fin de mes tienen plazo para presentar los proyectos primarios. OFI comenzará en estos días a planificar sobre las ideas que puedan ir surgiendo.

DEUDA DE AUF

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantiene una importante deuda con OFI por la disputa de los Torneos Integración categorías Sub14 y Sub 16 femenino, y en caso de no ponerse al día no se va a jugar en Sub17 como estaba previsto. Las autoridades del Ejecutivo de OFI lo resolverán luego de realizar gestiones previas para el cobro correspondiente.