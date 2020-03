Mesa entrante del fútbol infantil sobre irregularidades en fichajes

A) Aproximadamente 112 niños pertenecientes a cuatro clubes de la Liga Minuana no están ingresados en el sistema COMET. Dichos niños fueron fichados en Liga, es entregada toda la documentación exigida por Secretaria, se ha abonado el importe correspondiente a su fichaje. El hecho de que no existan en el sistema COMET, nos hace entender que esos niños se encuentran libres, siendo que cada padre ha abonado tanto a su club como a la Liga para que su niño forme parte del mismo. Estos niños no tienen su historial deportivo, como tampoco lo tendrían en el futuro próximo de no regularizarse ésta situación. Estamos hablando que niños con años en el club infantil, al día de hoy les estaríamos haciendo su primer fichaje.