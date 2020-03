Noticias de José Pedro Varela

Primera Página









Comienzan cursos de alfabetización

Como el año anterior, este 2020 comienzan las clases de dirección de adultos en el Club de Niños Jubilar. La actividad está dirigida a todas aquellas personas mayores de 14 años que necesiten alfabetización y quienes deseen culminar la Educación Primaria. Son los días martes, miércoles y jueves de 17:30 a 20:00 horas. Las clases están bajo la dirección de la maestra Mercedes Díaz





Ensayos de Raza Gaucha en Club Centenario

Los viernes comienzan los ensayos de Raza Gaucha desde la hora 18:00 en sus tres categorías.

La madre de uno de los alumnos que integra este cuerpo de baile, la señora Marcela Núñez, comunica que ahora se realizarán los ensayos en el salón del Club Centenario. Están las inscripciones abiertas, por lo que se invita a chicos y chicas para integrar este grupo y así poder compartir viajes y reuniones.

Actividades del Club Renacer

La comisión del Club Renacer comunica a los socios que de ahora en adelante no podrán deber más de tres cuotas mensuales. Aquel socio que no abone dichas cuotas será borrado automáticamente y suspendido, por lo que por seis meses no podrá integrar el club nuevamente.

En cuanto a las actividades, el 28 de marzo se festejan los cumpleaños de los socios nacidos en enero, febrero y marzo, y se pide llevar algo para compartir.

El 18 de abril habrá un show de magia a partir de la hora 21:00 y luego baile con Life discoteca.

Para el aniversario del club, el día 23 de mayo, está confirmado un baile amenizado por Los Graduados. Ese día en la puerta, cada socio que concurra debe colaborar con $ 100 para pagar el cachet de la orquesta.

Invitación de Innoval

Desde Innoval se invita a emprendedores, productores, artesanos y medianas y pequeñas empresas al programa Lavalleja Productivo. La actividad es llevada adelante por la IDL e Innoval en el marco del apoyo de Ande a actividades de fomento de la cultura del emprendimiento.

En esta primera instancia se realizarán reuniones según se informa a continuación: en José Pedro Varela, el jueves 12 de marzo a la hora 19:30 en Casa de la Cultura. En Minas será el viernes 13 de marzo a las 17:00 horas en Casa de la Cultura.

En las jornadas se darán a conocer las distintas instancias del programa así como también las tendencias y oportunidades que ofrece el comercio digital, para emprendedores, productores, mipymes y artesanos. Por mayor información, es posible comunicarse al teléfono 099 911 461.





Comisión del CUBC

Se está informando por parte de la Comisión del CUBC a todos los socios de la institución, que el viernes 13 de marzo se realizará una Asamblea General para elección de nueva comisión directiva, resumen de actividades realizadas y lectura del balance económico. Quienes deseen presentar listas para ocupar los cargos del próximo período, tienen tiempo hasta 48 horas antes de la elección. Deben de presentar la firma de al menos 20 socios habilitados.





Empleo Joven

Están abiertas las inscripciones para el programa departamental de Empleo Joven. Las mismas se recepcionan en Minas, en la planta baja de terminal de ómnibus en la oficina de Deporte y Juventud y en los Espacios de Inclusión Digital de todo el departamento.

El coordinador de EID de José Pedro Varela, Cristian Miraballes, comunica los jóvenes interesados que tengan entre 18 y 29 años pueden pasar por el Espacio o por Casa de la Cultura para llenar el formulario de inscripción. El día de sorteo será el miércoles 11 de marzo en Minas.





Actividades en Club Lope de León

El Club Lope de León invita a sus socios a las actividades de gimnasia los días martes y jueves en el horario de 19:00 a 21:00 horas.

Los interesados deben pasar a anotarse hasta el 20 de marzo en conserjería del club, de lunes a sábados de 16:00 a 23:00 horas.

Campeonatos en gimnasio San Luis

Los días 14 y 15 de marzo, en el gimnasio San Luis se realizará un campeonato de fútbol masculino y femenino. La actividad será a total beneficio del joven Darío Hernández, que tiene que realizarse una cirugía muy importante para mejorar su calidad de vida, luego del accidente sufrido al año pasado.

Su familia es de muy bajos recursos y no tiene como solventar los gastos. Los interesados en participar del campeonato pueden comunicarse con el teléfono celular 093 393 034. Habrá servicio de cantina.