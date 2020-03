Inauguraron mural en homenaje a Doña Petra

Por su parte, Carlos Ramírez, el artista que realizó tan hermoso trabajo, dijo que "cuando comencé en el proyecto no conocía parte de la historia. Soy de Rivera, vivo en Montevideo, pero como tengo tantos amigos en Minas, me informé de quien era a quien debía pintar y ahí se fue formando el mural. Luego me entero como broche de oro que Santiago Chalar tenía un tema dedicado a Doña Petra con letra de Santos Inzaurralde, y qué mejor que esté grabado en este barrio emblemático".