El Grupo 59 presentó su propuesta a Mario García

Alexandra Inzaurralde se refiri

a los contribuyentes:

Cuando hay una amnist

a muchos la esperan, pero hay que diferenciar el no poder y el no querer pagar, por lo que proponemos que se genere un registro de contribuyentes de grandes capitales, pero son deudores permanentes, y no es justo para el contribuyente que se esfuerza y paga al d

a. Nosotros propusimos esos registros en la Junta, se aprob

, pero no creo que se est

implementando. Hay que estimular al buen pagador, favorecer con incentivos el pago puntual de los tributos