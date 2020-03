Fin de una etapa

Lamentablemente, no puedo comunicarles quienes serán los nuevos referentes, pues, al día de hoy no se han nombrado en ningún lugar del territorio nacional. Esperemos que a la brevedad asuman la responsabilidad, porque no hay interlocutores visibles para asumir la conducción de un Ministerio que es muy complejo, por la complejidad de las tareas que debe asumir.