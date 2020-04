Julián Mazzoni: “Estamos en días cruciales para saber la efectividad de las medidas”

Primera Página





DIALOGAMOS CON UNO DE LOS CANDIDATOS A INTENDENTE POR EL FRENTE AMPLIO

Primera Página habló con el profesor Julián Mazzoni, dirigente del Frente Amplio (Lista 1001, FA) y candidato a intendente en las próximas elecciones departamentales, sobre diversos temas de actualidad, incluyendo la pandemia de coronavirus y también a las medidas que ha tomado el gobierno a este respecto.





SOLIDARIDAD COMO PRINCIPIO DE CONVIVENCIA

Precisamente, al dar su reflexión sobre el tema del coronavirus que está viviendo nuestro país, Mazzoni dijo que “esta situación pone de manifiesto la fragilidad del orden internacional construido desde la década del 80 del Siglo XX, lo que llamamos neoliberalismo. El mercado no puede ‘asignar recursos’ para contemplar la salud de todos los habitantes, sino que excluye. Un régimen que puso el interés personal como motor, se derrumba. Tenemos que ir a la solidaridad como principio de convivencia, y poner al Estado como garante de los derechos básicos. Eso es lo que muestra. Y también que la inmensa mayoría de la humanidad tiene reservas morales para superar el consumismo desenfrenado”.





LOS GRANDES PRIVILEGIADOS NO HAN SIDO TOCADOS

Sobre su visión en cuanto a las medidas que ha tomado el gobierno hasta el momento ante esta circunstancia, tanto en la parte humana como económica, el dirigente frenteamplista comentó que “estamos en días cruciales para saber la efectividad de las medidas”. “Las cifras de contagio no muestran, por ahora, un crecimiento explosivo. Si eso se mantiene se habrá tenido éxito, evitando el colapso del sistema sanitario. Justamente, nuestro país tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), con una fuerte presencia reguladora del Estado, contrastando con países como Italia y España, que han sido duramente golpeados. Respecto a las medidas económicas, me parece que no se tocan los sectores más privilegiados. La inmensa mayoría de los uruguayos tenemos gran disposición para ayudar, tanto en el aspecto humano como en el monetario. Está bien la flexibilización en el seguro de paro, continuar con la alimentación de los escolares, mejorar lo que hace el Mides -tan denostado durante años-, etc. Pero insisto, los grandes privilegiados no han sido tocados”.

Consultado sobre las propuestas que ha realizado el Frente Amplio para colaborar en esta instancia, Mazzoni cree que el FA “ha contribuido al enfrentamiento de la crisis”. “Así entendemos la oposición. También hemos presentado una batería de propuestas complementarias que van en el sentido de lo que señalé en la respuesta anterior”.

También preguntamos a Mazzoni, sobre los nombres que propuso el Frente Amplio para ocupar los distintos puestos que asignó el gobierno, a lo que respondió que “con las restricciones en el funcionamiento de las estructuras políticas no he podido participar en el proceso de selección de los compañeros que nos representarán. Confío en los criterios de la Dirección Nacional del Frente”.





A NIVEL LOCAL