Bruno Esaín: “El COVID 19 afectó mi trabajo e hirió de muerte mi profesión”.

Aseguróno hay nada, “ni clientes que asesorar, ni trmites que realizar”. “Todos mis colegas que ejercen la sacrificada profesión fueron afectados. Los abogados independientes no tenemos un trabajo estable, ni un sueldo fijo, vivimos del día a día, pero con el tiempo aprendemos a administrarnos y ahorrar, aunque esto lo aplicamos más cuando está por llegar la feria judicial (enero), además del tradicional paro que llega cada año. No tenemos un seguro médico, ni aguinaldos, ni premios, ni ayuda de nadie, y ni hablar de asistencia del gobierno o de las Cámaras. Cuando llega marzo, perodo estabilizador por ser un mes de trabajo, litigas, inicios de casos nuevos, llega el Coronavirus y todo queda suspendido. Fue un balde de agua fría para los abogados y son muchas las interrogantes por cuánto durará, qué hacer, cuánto aguantar, de qué vivir ocómo mantener a la familia. Ya pasaron semanas de eso y creo se decretaron medidas sin acordarse de lo nuestro. A pesar de ello, hoy no queda más que seguir adelante y decirle a todos que así como nosotros obedecimos la cuarentena y la acatamos con todas sus medidas a costa de no recibir ingresos, ni poder trabajar, solicito se cumpla con las directrices y las medidas”. “Hay colegas y personas que ya están comenzando a apretarse el cinturón cada día más y están pasándolo mal pero aún así, siguen acatando la cuarentena”, afirmó.