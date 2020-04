Verónica Moreira: “No se registró aumento de denuncias de violencia doméstica”

Destacó Moreira la constante formación de los efectivos en temas como Derechos Humanos y Violencia basada en género. “Son temas en los que constantemente nos ocupamos de estar y mantener actualizado a todo el personal policial. Insisto, no solo se capacita constantemente a los que trabajan en la oficina de violencia doméstica y género sino que acceden constantemente a la capacitación los policías de las diversas seccionales del departamento. Y se tienen los espacios edilicios, los recursos humanos, lo que no tenemos son equipos técnicos para el abordajes de las denuncias, nuestra fortaleza radica en la coordinación y articulación permanente con los equipos técnicos de las distintas instituciones del departamento como puede ser el área de salud, Salud Pública o ASSE, del Ministerio de Desarrollo Social, de la IDL, del Poder Judicial, de la educación y de INAU cuando se trabajan situaciones que tienen que ver con niñez y adolescencia -espero no haber olvidado ninguna institución porque todas son muy importantes-. La articulación interinstitucional es una de las más grandes fortalezas”.