Minuanos por el mundo en tiempos del Coronavirus

“Hola Primera Página, cómo están? Por acá todo bien por decir algo. Llevamos algunas semanas de cuarentena y con mi señora Marcela (Ciccarella), día a día buscamos cosas para hacer, arreglar algunas cosas de la casa que por falta de tiempo no lo habíamos hecho. Hacer algo de ejercicio para mantenernos en forma, leer algún libro principalmente de fútbol de Bielsa, Cappa, Simeone, Eduardo Galeano etc. Ordenar mi colección de camisetas (más de 500), miramos televisión, algunas películas y fútbol de partidos de antes y de la actualidad. Tratamos de que el tiempo pase y llevarla lo mejor posible. Porque todavía faltan varios días y hay gente que no entiende que pone en peligro su vida y la de muchas personas saliendo sin respetar la cuarentena. La mejor manera de que esto pase y de cuidarse es, Quedándose en casa!!. Saludos para todos y mucha fe”.