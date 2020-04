Congreso de OFI finalmente sería en el mes de setiembre en Flores

En lo que tiene que ver con la actividad deportiva a llevarse a cabo luego de culminado este período de crisis sanitaria, es tanta la incertidumbre lógica por cierto que mantienen los Consejeros y Presidentes de los Clubes que tendrían que jugar los Torneos de las divisionales A y B que nos llevó a requerir opiniones al respecto. Estas fueron de lo más variadas. En primera instancia es unánime la intención de jugar, pero también muchos se adhieren a la postura del Prof. Mario Cheppi en cuanto a que seria imposible cumplir con un calendario de tres meses de actividad sumado a los torneos locales teniendo en cuenta el poco periodo de tiempo que quedaría desde la finalización del Campeonato de Selecciones a mediados de setiembre, según los cálculos preliminares. Otro tema no menor es el económico ya que nos manifiestan de la crisis que ya llegó a los Clubes al perder sponsor y allegados que no puedan aportar más dinero por la pérdida de las fuentes laborales. En cuanto a lo deportivo como la de jugar partidos de ida y vuelta la cuál tiene la desventaja de sufrir un descenso jugando muy poco. Otra idea es jugar para definir un campeón pero sin que hubiera descenso, no jugar la B, el año próximo jugar los mismos equipos que están previstos para este año. Otra dificultad para los equipos de la A es que quedarían sin la posibilidad de jugar el año próximo la Copa Uruguay que se presume se iniciaría en el 2021.