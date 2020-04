Una Semana de Turismo tranquila: casi todos se quedaron en casa

Hubo -no de parte de turistas- algunos incidentes, con personas que insistieron en violar las normativas. Al respecto dijo Rodríguez que “la pista de skate de La Rambla se ha encintado varias veces, porque van y rompen las cintas, las quitan y se las llevan, no sabemos si son personas que practican skate o vándalos que se dedican a dañar lugares específicos sobre todo donde se exhorta a no concurrir, se hicieron las denuncias pertinentes y se está trabajando con Jefatura de Policía. Yo estuve hablando con gente del skate del grupo Fray Mocho Skate para concientizar a través de ellos a toda la gente del skate a que no concurrieran a la pista, porque si van sacan las cintas, usan la pista, estarían en un delito de desacato, y no hay necesidad de llegar a eso, por eso mismo hablamos y lo tomaron de muy buena manera. Por eso está bueno ir primero por el camino del diálogo, antes de tomar medidas drásticas. También hemos ido a algunas canchas de frontón para que no hagan deportes porque parece que no entendieron el alcance de las medidas, hemos hablado y lo han entendido”.