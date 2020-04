Atacó a dos hombres con un arma blanca: fue a prisión

Es útil consultar en línea comentarios de una empresa antes de realizar cualquier compra, por ejemplo en el caso de existir quejas de otros clientes que no recibieron los artículos tal cual tenían que llegar. Desconfíe si se solicita realizar el pago en una cuenta bancaria que se encuentre en un país distinto al de la empresa. Si cree haber sido víctima de estafa, notifique a su banco inmediatamente para que el mismo pueda detener el pago. No haga click en enlaces, ni abra adjuntos que no esperaba recibir o que provengan de un emisor desconocido.