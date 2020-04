CAMDEL: “La consigna #QuedateEnCasa ha dado muy buen resultado en Lavalleja, por ahora”

Según informó Falechetti, ha habido una readecuación de los recursos humanos de CAMDEL, “un recurso muy finito en todo el mundo, y acá también”. En este sentido, se ha buscado además coordinar con el Hospital Dr. Alfredo Vidal y Fuentes, porque ambos centros de salud comparten buena parte del personal. Se busca por ejemplo que no haya superposición de personal. “No tendría sentido, por ejemplo, que en una de las instituciones haya un grupo de profesionales que trabajan en el área COVID, y en la otra institución trabajen en área general. La idea es cuidar al personal, que es fundamental, desde todo punto de vista. Y no sólo se trata de que no se contaminen, sino también en otros aspectos, como la carga horaria”.