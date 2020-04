SUNCA considera que no están dadas las condiciones para volver a trabajar

Respecto a las actividades social que realiza el SUNCA, manifestó Vera que las Brigadas Solidarias del SUNCA están paradas. “Estamos en el debe porque no tenemos hoy la infraestructura humana necesaria, al no tener obras no tenemos compañeros para hacer esas brigadas. Y las actividades que se llevan a cabo en la sede del SUNCA también están parados los cursos de inglés, tambor, guitarra, informática, que pensábamos arrancar en marzo y abril, y bueno sucedió esta situación y no se ha podido”.