Fernando Pereira: “No olvidemos que entre todos podemos construir un mañana mejor”

La Parroquia Santa Teresita es una de las más lindas de Minas, sin desmerecer por supuesto a las demás de la ciudad. Está enclavada en el corazón de uno de los barrios más populosos de Minas. Según cuenta Pereira, “la Parroquia Santa Teresita siempre fue mi segunda casa porque ahí me bautizaron, tomé mi comunión, descubrí mi vocación y permítame hacer alusión al padre Mario Inmediato, con quien me une una gran amistad, también muy cercano a mi familia y el poder compartir con él los momentos lindos y difíciles de la vida como lo hizo con todas las familias minuanas que se acercaban a él. No hay duda que ellegado de este cura gaucho como es Mario marcó y sigue marcando en mi vida personal. Por eso hoy me siento muy orgulloso de ser el párroco de la parroquia que él sirvió más de 40 años, y me vio crecer y con el compromiso muy grande que es poder servir y estar muy cerca de la gente”.