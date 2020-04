Lavalleja tiene su primer caso de coronavirus

Tanto Riccetto como Peña enfatizaron que es muy importante que todos nos quedemos en nuestros hogares en Semana de Turismo. Peña recordó que todas las instalaciones turísticas dependientes de la Intendencia de Lavalleja (campings, parques, etc.) están cerradas. Exhortó a los campings y otras instalaciones privados a cerrar sus puertas, y recordó que no están habilitados los alquileres en Villa Serrana, y que todos los lugares que no cuenten con habilitación de la IDL pueden ser clausurados sin más trámites.