Jugador argentino sostiene que jugó en más equipos que Sebastián Abreu

Sebastián Abreu, actual jugador y entrenador de Boston River, posee el Récord Guinness de haber jugado en más equipos de fútbol profesional. En total, el "Loco" defendió la camiseta de 29 clubes. Los clubes donde estuvo Abreu: Defensor Sporting, San Lorenzo, Deportivo La Coruña, Gremio, Tecos, Nacional, Cruz Azul, América, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate, Beitar Jerusalén, Real Sociedad, Aris Salónica, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Sol de América, Santa Tecla, Bangu, Central Español, Deportes Puerto Montt, Audax Italiano, Deportes Magallanes, Rio Branco y Boston River. Sin embargo, en las últimas horas surgió un competidor de este galardón del exjugador de la selección uruguaya. Se trata del argentino Carlos Frontini, de 39 años, que pasó por 34 equipos. Frontini arrancó su carrera como futbolista profesional en 2001 en el Mogi Mirim, equipo paulista que militaba en la Serie C. Al siguiente año fue cedido a préstamo al Sport Club Corinthians Alagoano (2002), en la misma divisional. Luego comenzó su periplo: Vitoria (2002), FC Vorskla Poltava de Ucrania (2002/2003), União Barbarense (2003/2004), Marília (2005), Ponte Preta (2005), Santos (2006). Éste último fue el club que más disfrutó, pero no pasó bien porque "convertí pocos goles", dijo en una entrevista a TyC Sports. Y en 2006/2007 estuvo en el Pohang Steelers de Corea del Sur. Una vez finalizada su experiencia por el fútbol asiático, volvió a Brasil para no moverse más de ese país. Sus siguientes equipos fueron: América de Natal (2007), Figueirense (2007), Mirassol (2008), Goiás (2008), Botafogo de Ribeirao Preto (2009), CRB (2009), Bragantino (2009/2010), Remo (2010), Duque de Caxias (2010/11), Boavista de Río (2011), Ipatinga (2011), Red Bull Brasil (2012), Brasiliense (2012), Volta Redonda (2013), Sorocaba (2013), Vila Nova (2013 y 2015/16), Botafogo de Paraíba (2014), CRAC (2017), Sergipe (2017), XV de Piracicaba (2017), Confiança (2017/18), Ypiranga (2018), Cianorte (2019) y Jaraguá (2019) y Treze (2020) es el número 34. "Sí, son 34 los equipos donde juegué", aseveró Frontini. A su vez, dejó en claro que le gustaría quedarse con el Récord Guinness que ostenta el "Loco": "Sería algo muy importante, pero nadie me lo propuso, tal vez porque Abreu es más conocido y repercute más". El argentino nacionalizado brasileño afirmó que le encantaría jugar en un equipo de su país de origen: "Si tuviese oportunidad sí. Sé que es difícil porque tengo 39, pero claro que me gustaría". Por último, enfatizó que piensa en seguir jugando por "un año más". Pero no descarta continuar un poco más para aumentar el caudal de camisetas defendidas: "Puede ser que sí, quién sabe".