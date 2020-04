Zully Busto Manginelli: “Uruguay debería aprovechar de los errores cometidos por otros países para adelantarse”

Para Zully, Uruguay debería “aprovechar de los errores cometidos por otros para adelantarse en esos pasos, para evitar que se colapsen los hospitales, para poder tener CTI disponibles en todos los departamentos, para poder hacer el test a toda la población y concienciarse de que yo me cuido para cuidarte a vos y por eso me quedo en casa. También para que se evite la tristeza y la angustia de perder a los seres queridos, máxime teniendo en cuenta que no hay acceso a ellos para una despedida. Todos los fallecidos por coronavirus son envueltos en fundas plásticas y puestos en ataúdes que no se vuelven a abrir, no se puede realizar velatorio y sólo se permite acudir al entierro a no más de cinco personas para el entierro o cremación. Ante la saturación de los hospitales públicos y también privados que han sido tomados como estatales por la pandemia solo dan internación cuando se está con 38 grados de fiebre en forma reiterada y cuando se comienzan a tener problemas de insuficiencia respiratoria”. “No es por falta de humanidad, es por falta de camas, de médicos, de respiradores, de enfermeras y materiales, el personal está agotado por las largas jornadas y el estrés que viven a diario”, resaltó.