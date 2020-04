Eduardo Monsegui: “Para el problema en la Liga Minuana debemos buscar consenso”

Sabido es que este año se suscitaron algunos inconvenientes entre los integrantes de la Liga Minuana de Fútbol Infantil entrantes y salientes. Sobre el particular, Monsegui aclaró que “estamos al tanto de la situación interna, hemos hecho un seguimiento de cada una de las situaciones que se han dado, con diferentes actores. Las situaciones son bastante parecidas año tras año, cada poco tiempo se da una situación bastante similar, a veces es un bloque de un lado, otras un bloque del otro, y eso creemos que no es sano para la Liga. Consideramos que tienen que lograr el punto de encuentro y que no hayan dos bloques bien definidos, sino que exista un interés común que los lleve a trabajar. Creemos que la única forma de lograr eso es donde todos tengan un desprendimiento, y las instituciones tienen que encontrar a la persona ideal en pos del crecimiento del fútbol infantil de Minas. Lavalleja tiene Ligas muy importantes, no solo la de Minas, sino también está la de José Pedro Varela”.