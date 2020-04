Las dificultades de estudiar Derecho, y de ejercerlo, en medio de una pandemia

Bernardo reflexionó que en lo que refiere al trabajo “la realidad es otra y mucho más difícil”. “Entendemos y nos empatizamos con mucho respeto ante la actual amenaza que la pandemia representa, pero lo que sí nos sorprende es que por tiempo indefinido no se haga más justicia. Sólo funciona un sector de Fiscalía en lo referente a formalizaciones de delitos, pero el resto parece haberse pausado con total incertidumbre. Preocupa en primer lugar, poder superar esta emergencia sanitaria y hoy eso es prioridad en todas las mentes uruguayas, pero la situación de los niños que esperan la sentencia de su pensión alimenticia o de su ansiada mudanza en los casos de los juicios de tenencias, como también los reclamos laborales de los trabajadores despedidos que esperan su liquidación para seguir dándole de comer a sus familias a la espera de un nuevo trabajo y así, muchos otros casos esenciales. Trabajo para un estudio jurídico desde donde, y para el caso de no reanudarse la actividad judicial y administrativa, me ultimaron que este sería el último mes que estaría prestando mi servicio”.“Dicha situación genera muchos desvelos, más allá de las medidas paliativas que están disponibles. Cuando el salario nuestro, en este caso procurador, es sólo el mínimo nacional, una alternativa de un 50% no alcanza ni siquiera para pagar un alquiler en Montevideo”, afirmó.