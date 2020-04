Cecilia Bianco: “Estamos viviendo una situación de preocupación”

Primera Página





Primera Página dialogó en forma telefónica con Cecilia Bianco, candidata a intendente por el Frente Amplio, sobre diversos temas, entre los que se cuenta la actual pandemia, y también las medidas adoptadas al respecto por el gobierno central.

Sobre el tema del coronavirus, Bianco dijo que “es una situación de preocupación, por supuesto. Por la incertidumbre que genera, tanto desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, de como se desarrollará la enfermedad más allá de lo que ya se conoce, como también por sus repercusiones en lo social, en lo económico, en la vida de cada uno de nosotros, hasta en la idiosincrasia y la cultura de los pueblos. Y como siempre, los más débiles, en cualquier sentido, son sobre los que más golpea una pandemia de estas características. Creo que a todos en alguna medida nos ha hecho reflexionar sobre qué mundo estamos construyendo”.

De todas maneras acotó que “es un poco llamativo que siendo un problema global no se den mensajes más claros a nivel de los líderes mundiales. Me refiero respecto a la necesidad de encararlo también globalmente, tanto en las medidas sanitarias como en la mitigación de las consecuencias sociales, económicas, en las relaciones entre los países. Acá cerca tenemos dos ejemplos bien distintos con nuestros dos vecinos, Brasil y Argentina, con una postura muy distinta uno del otro respecto a la pandemia y a sus consecuencias en todos los aspectos”.





LAS MEDIDAS

Consultada sobre las medidas que ha tomado el gobierno, tanto en la parte humana como económica, Bianco expresó que “sobre las medidas de índole sanitaria y de prevención, no es momento de opinar sobre las mismas, sino de acatar y responder con responsabilidad ciudadana, con disciplina ciudadana diaria, y respetar las recomendaciones de la autoridad sanitaria nacional. Se trata de cuidarnos cada uno, pero de cuidar también un sistema de salud que nos cobija a todos de manera que esté en las mejores condiciones para responder frente a las situaciones de salud más graves que se presentan en esta epidemia para algunos ciudadanos en particular, debido a su predisposición a presentar la forma más grave de la enfermedad. Es un sistema que hemos construido solidariamente entre todos los uruguayos y entiendo que está a la altura para responder adecuadamente, si lo cuidamos y no lo tensionamos. Así que en esto no hay dos opiniones. A seguir las recomendaciones del MSP”.





Continuando con la entrevista a Cecilia Bianco, esta afirmó que “en lo que refiere a las medidas de cobertura social en todos sus aspectos, entiendo que se ha mostrado poner atención en los más desprotegidos del sistema, en términos generales. Quizás sea necesario ampliar alguna cobertura en particular, pero visualizo que al gobierno nacional le preocupan estos aspectos y está intentando atenderlos. Hay una percepción general de que esto ha sido así”.

"En lo que tienen que ver con las medidas económicas -agregó-, en términos generales parecen bien orientadas a la situación creada. Seguramente se pueden profundizar algunas, buscar otros apoyos para el fondo creado de otros sectores de la sociedad, sobre todo del sector empresarial que está en condiciones de hacerlo y del conjunto de los trabajadores de altos ingresos de la actividad privada. No es de fácil instrumentación, pero es posible".

Bianco cree “que no es momento para tirar piedras sino para dar la mano”. “Es un momento para humanizar el sentido de las propuestas y de las acciones tomadas. Lo digo pensando en el sistema político en su conjunto, gobierno y oposición. Sería muy mezquino pararse desde otro lugar”.





PROPUESTAS DEL FRENTE

Consultada sobre las propuestas que ha realizado el Frente Amplio para colaborar en esta instancia, dijo que “van en ese sentido que comentábamos recién”. “De profundizar algunas de las medidas tomadas y crear otras, pero todas en el mismo sentido. Y que se amplíe alguna cobertura de aquellos trabajadores cuentapropistas, sectores de trabajadores informales, o para quienes este período es de zafra para su actividad (el Turismo aquí en Lavalleja, claramente lo es en ésta época) no incluidos en la cobertura social actual. Postergar o suspender algunas medidas, como el aumento del IVA en compras con tarjeta, que bien sabemos es un impuesto que golpea más a los sectores de menos ingresos, o diferir vencimientos de servicios públicos a micro y pequeñas empresas de los sectores más afectados y de las familias de quienes están en seguro de paro. Hay también alguna medida propuesta que busca apoyar el desempeño de las empresas que están funcionando a fin de evitar mas desempleo temporario”.

Bianco indicó que “nuestra fuerza política se ha parado en el lugar correcto, tendiendo la mano, buscando hacer aportes, buscando puentes en las coincidencias. Entiendo que la mejor salida será la que tenga los mayores apoyos por parte de la sociedad, y el sistema político no debe ser ajeno a esto. Tenemos todos, desde el lugar que estemos cada uno de los actores políticos, rechazar enfáticamente la tentación de hacer política partidaria con esta situación. No estamos en campaña electoral. Estamos en una situación de emergencia que requiere los mayores apoyos. Cada cual desde su lugar y con sus propuestas. Pero sumando de verdad, en las acciones, no solo en la declaratoria. Para esta coyuntura y para lo que vendrá inmediatamente después, que tendrá sus dificultades también recomponer la economía de las familias y de las empresas más pequeñas”.





LOS NOMBRES DEL FA EN EL GOBIERNO

Bianco dio su visión sobre los nombres que propuso el Frente Amplio para ocupar distintos puestos en el gobierno. Enfatizó que “los compañeros de la dirección del FA han propuesto una serie de nombres en acuerdo con las opiniones y propuestas de cada uno de los sectores que componen la fuerza política. Imaginamos que los diversos sectores han propuesto a sus mejores hombres y mujeres -por cierto pocas- para esta responsabilidad de representar a nuestro FA en esos ámbitos tan importantes de contralor. Esa es la forma que se ha dado para funcionar el FA. No hay mucho más que decir al respecto”.



A NIVEL LOCAL