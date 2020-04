Leonardo de León: “Dicen que viene para largo, pero un día vamos a despertar”

Primera Página





“ NOS CUESTA MENOS PENSAR EN EL FIN DEL MUNDO QUE EN ELABORAR UN NUEVO MODELO ECON Ó MICO. ES DE LOCOS ”

La Editorial Banda Oriental propuso a escritores el #bandaorientalchallenge, con la consigna de leer un p á rrafo, un pasaje o un cap í tulo de alg ú n libro que haya publicado la editorial, mencionar el t í tulo, su nombre y por qu é lo eligi ó , como una forma de amenizar y fomentar la lectura en estos d í as dif í ciles.

Leonardo de Le ó n, (Minas, 1982), docente de literatura, escritor de varios libros, entre ellos “ No vi la luna ” , cuentos, premiado por el Concurso Narradores de la Banda Oriental que lleva adelante la Fundaci ó n Lolita Rubial, la IDL y Ediciones de la Banda Oriental, y varios libros de poes í a y prosa publicados por su propio emprendimiento, obtuvo varios reconocimientos a nivel nacional e internacional.





EMPECEMOS POR ZIZEK

Hoy de Le ó n es uno de los escritores que aparece en #bandaorientalchallenge. Al consultarlo c ó mo ve en tiempos del coronavirus esta movida de lecturas, de acceso a libros y otros bienes culturales a trav é s de las redes, responde que “ hace poco el fil ó sofo esloveno Slavoj Zizek se aventur ó a decir que la propagaci ó n del virus y la excepcionalidad de sus consecuencias vendr í a a causar una herida singular en el capitalismo, acaso una herida de muerte. La producci ó n se estancar í a y la pandemia nos pondr í a en situaci ó n de pausa, contemplaci ó n, an á lisis, y as í descubrir í amos finalmente que la vida puede ser de veras distinta. Quiz á todo esto ocurra -nunca se sabe-, pero el propio Zizek nos ha instruido, en m á s de una ocasi ó n, sobre la inusitada maleabilidad del sistema: desde la ca í da del muro de Berl í n el capitalismo ha demostrado una capacidad de adaptaci ó n monstruosa. Asimila la sorpresa, la integra, se adapta a las situaciones nuevas, cicatriza a velocidad luz. Cualquier anomal í a es segregada, o bien reencauzada a favor de la misma l ó gica de producci ó n, circulaci ó n y consumo. No hay escapatoria. Nos cuesta menos pensar en el fin del mundo que en elaborar un nuevo modelo econ ó mico. Es de locos. Te cuento todo esto porque, en mi primera instancia, es lindo atestiguar el modo en que escritores, m ú sicos y artistas en general han aprovechado este momento para compartir lo que hacen; teniendo en cuenta, sobre todo, que ahora las condiciones de receptividad y atenci ó n son mayores. Por fin se da, aunque en ausencia y a la distancia, una participaci ó n efervescente e intensa entre el arte y las masas. Sin embargo, creo que el fen ó meno revela algo m á s que un nuevo inter é s en el p ú blico y un deseo gratuito del artista por ser escuchado ”





¿ POR QU É AHORA Y NO ANTES?

El escritor se ñ al ó que esta nueva situaci ó n “ nos invita a pensar por qu é esto ocurre ahora y no ocurr í a antes ” . “ Primera hip ó tesis: ese deseo de comunicaci ó n y mutuo enriquecimiento siempre estuvo all í , tanto en el artista como en el p ú blico, pero mitigado o herido por las obligaciones, las labores y la escasez del tiempo propias de nuestra vida com ú n. Todo eso, desde luego, en un marco indudablemente tendencioso, es decir, en el marco de una l ó gica comunicacional que funciona como arma de distracci ó n masiva y en beneficio de las clases privilegiadas: trivial, chapucera, llana, boba, de impacto violento, tan morbosa como divertid í sima ”





EXCEPCIONAL Y PASAJERO

La segunda hip ó tesis es seg ú n Leonardo “ algo m á s oscura ” . “ Se trata de un fen ó meno excepcional y pasajero en una situaci ó n excepcional y pasajera. Todo me indica que en unos meses, cuando esto pase, las poblaciones retomar á n sus h á bitos usuales y constitutivos. No creo que uno cambie de vida, ni de ideas, ni de h á bitos, ni de sensibilidad por ver un concierto o leer ese par de libros que ten í as quietitos en la mesa de luz. A no ser que Zizek tenga raz ó n. Ojal á” á”





INSISTENCIA, PERSISTENCIA Y RESISTENCIA

Esta intensa actividad virtual significar á que se impulse a leer m á s? De Le ó n cree que los escritores uruguayos, “ por lo general relegados ante las grandes novedades internacionales, aprovechamos el momento para compartir nuestro trabajo desinteresadamente, educados por un sistema editorial peque ñ o que nos ha instruido en el acto de la insistencia, la persistencia y la resistencia. Vimos la ventana abierta y nos colamos por un rato. Lo mismo est á n haciendo las editoriales, que como todo negocio debe seguir trabajando. ¿ Qu é se busca con todo esto? Solo me sale una respuesta muy poco creativa: lo mismo de siempre. Los escritores queremos ser le í dos, y las editoriales pretenden vender libros. Punto. Dudo que se busque m á s que eso porque un efecto m á s ambicioso requerir í a una movida mucho m á s dr á stica ”





CORONACI Ó N

Cuenta su experiencia de hace pocos d í as: “ Mir á qu é curioso: cuando antes de la emergencia sanitaria publicaba alguno de mis poemas en Facebook, no recib í a comentarios, a lo sumo algunos likes de los amigos de siempre. Tal vez eran poemas malos, pero hab í a puesto en ellos lo mejor de m í y los consideraba aceptables. Hace apenas unos d í as publiqu é un poema ir ó nico sobre la cuarentena titulado ‘ Coronaci ó n ’ , de dudoso nivel literario y escrito en unos minutos, sin demasiado esfuerzo. ¿ Y qu é pas ó ? Mi Facebook casi colapsa. ¿ Qu é revela todo esto? ¿ Me encuentro m á s acompa ñ ado que antes? ¿ Gan é adeptos? ¿ Interesa realmente lo que hago? ¿ Las masas se han visto s ú bitamente iluminadas y han desarrollado una nueva sensibilidad est é tica? Pues … Cuando en unos meses presente mi pr ó ximo libro, y aparezcan los mismos de siempre para escucharme hablar de las mismas cosas, y terminemos la noche brindando con el mismo vino y ri é ndonos de las mismas an é cdotas sobre antiguas e iguales presentaciones de mis libros anteriores, te cuento ”





PUEDEN OCURRIR MILAGROS AISLADOS

Reflexiona de Le ó n pregunt á ndose “¿ impulsar á todo esto a que se lea m á s? ” “ Por supuesto que pueden ocurrir milagros aislados. Acaso alguien que siempre tuvo la curiosidad por leer, al verse con algo m á s de tiempo libre, se decida a hacerlo. Quiz á d é con el libro y el autor apropiado. Tal vez, luego, quiera leer otro, y si el libro no es malo es probable que se lance a leer un tercero. Con suerte esa persona adoptar á un h á bito lector y, si los astros son propicios, cuando regrese a su vida habitual y sienta otra vez la premura y el v é rtigo en la sangre, hasta fuerce un espacio de lectura antes de dormir o en alg ú n momento libre del d í a. ¿ Por qu é no? Puede pasar. Pero en lo que voy de respuesta acabo de usar f ó rmulas como ‘ acaso ’ , ‘ quiz á’ , ‘ tal vez ’ , despu é s us é el ‘ si ’ condicional y acab é con el verbo ‘ forzar ’ , que hasta suena inc ó modo. Mir á todos los modestos milagros que deben ocurrir en una vida -una vida donde siempre ocurre algo m á s urgente que la urgencia de leer- para dar lugar a ese milagro m á s grande. Y despu é s dicen que leer es de vagos … ¡ Mi dios! Te pido perd ó n por el pesimismo, debe ser el encierro ” “¿á’





SATURACI Ó N DE LA INFORMACI Ó

Hasta ahora hablamos de la literatura y la literatura en las redes, pero tambi é n est á la m ú sica, la pl á stica. Al preguntarle sobre si se podr á fortalecer e impulsar la cultura a trav é s de las redes, de Le ó n se ñ al ó que “ debo remitirme a lo que contaba antes. Por otra parte, creo que se corre el riesgo de caer en cierta saturaci ó n de la informaci ó n. Hace no muchos a ñ os, cuando alguien necesitaba volver masivo un mensaje era porque lo consideraba relevante para la tribu. Para ganar en difusi ó n deb í a acudir a un medio de comunicaci ó n cl á sico, digamos: la radio, la televisi ó n, la prensa. Hoy tenemos ese medio de gran alcance en el bolsillo, y mediante un extra ñ o fen ó meno sentimos ya no la necesidad sino casi la obligaci ó n de usarlo, aunque no tengamos mucho para decir. Basta recorrer a vuelo de p á jaro la p á gina de inicio de cualquier red social para descubrir que dichas redes tienen muy poco de ‘ sociales ’ . Se trata, m á s bien, de un c ú mulo loco y desorganizado de intercambios espont á neos y m á s bien privados: viajes, preferencias, opiniones, descargas, poses, figuraciones, el cumplea ñ os de la nena, la fiesta de aniversario, el asado con los amigos. Todo eso conforma la vida privada de la gente, y est á bien, la vida personal tiene esas cosas y yo las celebro. Pero no hay all í pr á cticamente nada de inter é s p ú blico, y si lo hay se da en medio de un coro infinito de voces donde las argumentaciones deben ser breves, o se malentienden, o se ven interrumpidas por otras voces que a veces bromean, a veces se contradicen, otras se ponen demasiado emocionales, otras se expresan con emoticones y no con palabras, otras se distraen y reaparecen a destiempo, algunas desisten o directamente desaparecen. El aluvi ó n de mensajes y de informaci ó n es tal que solo un semidi ó s podr í a asimilarlo. Volviendo a tu pregunta: no s é si todo eso tiene fuerza, o impulso, o si logra lo que busca.

En mi caso, al menos, es casi un acto de fe: arrojo el mensaje como quien ha quedado varado en una isla desierta y tira su mensaje en una botella.





FITO PAEZ

Sabi é ndolo un gran admirador del m ú sico y cantante Fito Paez, la pregunta de caj ó n era si vio el recital que dio desde su casa. De Le ó n respondi ó con alegr í a y é nfasis: “ Por supuesto que lo vi. Nac í en el 83: cuando Fito sac ó (en 1992) ‘ El amor despu é s del amor ’ y al a ñ o siguiente ‘ Circo Beat ’ yo estaba entrando en la adolescencia. Una fitoman í a estremeci ó a todo el continente, y yo no fui la excepci ó n. Momentos centrales de mi vida llevan sus canciones como banda sonora. Hubo una é poca en que era casi ubicuo: prend í as la radio y a toda hora sonaba ‘ Mariposa Tecnicolor ’ . Est á claro, por otra parte, que aquel flaco pelilargo y desdentado, de entonaci ó n porte ñ a -aunque de origen rosarino- y gestualidad visiblemente afectada se halla muy lejos de este veterano de 57 a ñ os reci é n cumplidos. Te voy a ser honesto, y me duele en el alma decirte esto: en mi opini ó n, Fito ya dio hace rato lo que ten í a para dar. Lleva una d é cada apelando a viejas f ó rmulas, viciando las letras, los recursos compositivos, y pisoteando el delicad í simo artista que fue. De todos modos lo entiendo: son casi 40 a ñ os haciendo m ú sica … cualquiera se agota. Viv í la experiencia del recital como admirador, es decir, con todo lo caprichoso que tiene, y lo disfrut é mucho. Nunca hab í a visto un recital por internet. El sonido no es el mejor, tampoco la imagen, pero no voy a negar que fue emocionante preparar la cena de mi ni ñ a un poco m á s temprano y pactar todo para vivir la experiencia del modo m á s í ntimo posible. Sent í la cercan í a. Al otro d í a vi con mi novia un poquito del concierto de Pedro Aznar. Pens á ndolo un poco, te dir é que not é en ambos cierta incomodidad. Y est á clara la raz ó n: un artista de la m ú sica necesita de la presencia del p ú blico, sentir la sinergia, alimentarse del p ú blico, captar con el cuerpo la reacci ó n a tu mensaje ”





“ NECESITO SABER QUE VOY BIEN ”

Respecto a este parate de la asistencia de alumnos y docentes a los liceos, al trabajo que se viene realizando a trav é s de internet, de Le ó n se ñ al ó que “ un docente tambi é n trabaja en escena. Cada clase funciona como una peque ñ a funci ó n donde el profesor intenta montar el personaje lo m á s l ú cido, educado y amable posible. Un aula es como un teatro, y en ese sentido puedo garantizarte que all í adentro ocurren cosas intensas. El profesor requiere de la presencia de sus alumnos tanto como un m ú sico necesita de su p ú blico. El alumno te hace saber lo que le ocurre aunque no quiera: frunce el ce ñ o, mira hacia el piso, traga con pesadez, mira el reloj, se sonr í e, mira el texto que le est á s explicando … Cada gesto es un mensaje que, si el docente est á atento, resulta fundamental para la regulaci ó n de su discurso, la revisi ó n de sus ideas, la direcci ó n de la charla, etc é tera. La cara del alumno opera como una br ú jula sensible y perfecta. Sin esa br ú jula, trabajando desde casa, me siento desorientado, por no decir desolado. Cuando escribo un libro nunca s é qu é clase de libro ser á , tampoco estoy seguro de poseer el talento necesario para escribirlo: puedo aguantar esa tensi ó n. Cuando ense ñ o, en cambio, necesito saber que voy bien y debo estar a la altura. Es mi trabajo, es lo que hago. Ahora mismo, tanto los profesores como los alumnos estamos viviendo una instancia de reaprendizaje. Y aprender es tambi é n equivocarse. Lo iremos encauzando. Tengo la suerte de trabajar con gente que respeto y con alumnos de primera. Conf í o en que todo saldr á bien ”





TRISTEMENTE FALAZ

Qu é sensaciones genera el encierro ni total ni obligatorio, pero con la responsabilidad de quedarse en casa? Para Leonardo “ ser í a largo de contar ” . “ He comprobado que mis amigos me imaginan escribiendo y leyendo todo el d í a. Tristemente falaz: me la paso asistiendo por internet a mis alumnos, comentando sus tareas y ayudando a mi hija con las suyas. Sospecho que me ocurre lo mismo que a todo el mundo: extra ñ o mi vida, mi simple y torpe vida de siempre. Echo de menos mis caminatas apuradas rumbo a la escuela, la merienda en el liceo, las conversaci ó n con alguien al pasar, la visita de un amigo, la lectura al aire libre o en un caf é , la escritura en tiempos cortos pero intensos. Soy de los que necesitan un horario, una serie de obligaciones: si me quitan eso, me descalabro. No s é qu é hacer conmigo si nadie espera nada de m í . Mi ú ltimo libro se iba a presentar el 22 de marzo en Caf é Vidal, estaba todo preparado, y se desbarat ó . Bueno, no pasa nada. Nada de nada. Hay gente que est á pasando mal de verdad. Que yo no escriba, por ejemplo, es intrascendente. No cambia para bien o para mal la vida de nadie. El problema de la escritura ser á siempre todo, todo, todito m í o, y ya no es el m á s importante. Mientras tanto espero que el pr ó jimo me sorprenda para bien y todos salgamos fortalecidos de este vago sue ñ o. Dicen que viene para largo, pero un d í a vamos a despertar ”