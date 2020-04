Edil del Frente Amplio critica al PN por situación en alcaldías

El edil Mauro

Álvarez señaló que “leyendo artículos de prensa a nivel nacional nos enteramos que los dos alcaldes (Sergio Carpellino, de Solís, y Daniel Toledo, de Varela) hoy -creo que si existiera la figura de golpe de estado municipal podrían encajar-, a sabiendas ambas personas que es una irregularidad su situación, más allá de no tener idea si fue con intención o no, o por el desconocimiento -aunque no tener conocimiento de algo no te exime de responsabilidades- dicen que van a dar un paso al costado como alcaldes cuando se los comunique la JDL. Si ya están en conocimiento porque la Corte Electoral te dice que no tenés que estar ocupando ese cargo porque no te corresponde, no hay mucho más para hablar. Esta acción habla del desconocimiento de la Ley y de la importancia de la Corte Electoral que se guía y se expide de acuerdo a las normas jurídicas que contiene la Ley. La Junta lo que podrá llegar a hacer es una resolución, pero si la Corte Electoral dice que hay un error, bueno muchachitos, para sus casas, gracias por todo, y después vamos a ver cuando se salga de todo este entuerto terrible del coronavirus, de reunirnos en la Junta para analizar esto políticamente y jurídicamente”.