Ismael Olivera es el nuevo técnico de Olimpia

Posteriormente, le consultamos a Ismael Olivera sobre el balance que se podía realizar de la temporada pasada, y respondió: “es una evaluación personal, no soy quién para evaluar trabajos de otros cuerpos técnicos y tampoco me corresponde. Entiendo que todos quieren hacer las cosas de la mejor manera posible, a veces los resultados se dan y a veces no se dan. Indudablemente el cuerpo técnico que estaba él año pasado sabe trabajar, y muy bien. A la prueba está que salieron Campeón Minuano en tres oportunidades con Olimpia. No siempre sale todo como uno quiere y lo planifica. Muchas veces son pequeños detalles que definen los partidos”. En materia de incorporaciones, el nuevo técnico de los “alas rojas” mencionó que: “a veces las incorporaciones son del mismo club, futbolistas que por ahí no tenían los mismos minutos que podrían llegar a tener. También se puede dar casos de jugadores que sean de Olimpia y en la temporada pasada estaban en otro club. Los juveniles van a tener oportunidades y van a pelear de igual a igual el puesto con los demás. Más allá de la trayectoria que tenga cada uno, las oportunidades van a ser las mismas para todos. El proyecto va a tener mucho sacrificio, compromiso y dedicación. Hay un par de lugares donde se podría dar la posibilidad de jerarquizar el plantel. Si nosotros encontramos esos jugadores los vamos a tener en cuenta. Siempre pueden existir lesiones o diferentes circunstancias que se puedan dar en el transcurso de un torneo. La idea es tratar de enriquecer los jugadores que ya tenemos y darles la confianza que necesitan”.