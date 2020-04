Hospital de Minas será referente regional para COVID-19

El lunes pasado se realizó en Minas una reunión con las principales autoridades nacionales de ASSE -incluyendo a su presidente, Leonardo Cipriani- y de los hospitales de la región, para analizar justamente esta situación, y para prepararse lo mejor posible para un pico en el número de casos que aún no se ha manifestado. De hecho, aunque el virus ya tiene circulación comunitaria -ya circula libremente en la población, con casos no confirmados oficialmente y no originados en contagios en el exterior del país-, Lavalleja no cuenta aún con casos “oficiales” de COVID-19.