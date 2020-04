Julio Marmolejo: “La administración no ha tomado los mínimos recaudos ante esta pandemia”

Marmolejo informó que la comisión bipartita que tienen sobre seguridad e higiene, “no venía funcionando como nosotros pretendemos desde hace tiempo, incluso en tiempos difíciles como son de una pandemia, consideramos que podíamos avanzar mucho más acorde la parte de administración como los trabajadores. Al no ser así queremos desvincularnos de esa comisión, y no tener responsabilidad nosotros ante nuestros compañeros en el tema de la salud, ya que la administración no ha tomado los mínimos recaudos”.