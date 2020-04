Chivas de Guadalajara y el Necaxa buscan fichar al hijo de Sebastián Abreu

Primera Página





Sebastián Abreu ha dejado una marca indeleble en el fútbol mexicano. Defendió siete camisetas en ese país (Tecos, Cruz Azul, América, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis y Tigres) y uno de sus hijos, Diego, nació en ese país y ya fue convocado para jugar en las selecciones juveniles mexicanas. En las últimas horas Chivas de Guadalajara y el Necaxa pusieran los ojos por el delantero juvenil de Defensor Sporting. El "Loco" habló en el programa Jorge Ramos y Su Banda de ESPN sobre esta posibilidad de su hijo: "Hay interés de Chivas y de Necaxa, él está yendo a participar con México en selecciones juveniles". El jugador y director técnico de Boston River contó que trata de "aconsejarlo. No soy su representante, pero como padre y futbolista doy mi opinión e interpreto que se puede hablar, pueden negociar, puede haber contactos, pero no se iría hasta cumplir la mayoría de edad porque tiene que terminar su base de estudios, cosechar experiencias y ya con otra carcasa tomar la oportunidad de ir a su país de nacimiento que es México". Abreu dejó en claro que dentro de un año y medio su hijo cumplirá la mayoría de edad (18 años). A su vez, enfatizó que no le importa si Diego quiere seguir su carrera en México o continuar en Uruguay. "La formación la hizo en Uruguay y la hizo en Defensor, si se va a los 18 años o continúa en Defensor, no me crea inconveniente, pero si le toca ir a México también lo veo positivo, por el potencial, por el crecimiento y porque es un fútbol que potencia a los delanteros; de buena posición de balón, de buen criterio con la pelota", estableció. El "Loco" elogió algunas de las cualidades de su hijo: "Por su altura y su perfil puede sacar mucha ventaja del juego aéreo, puede tener la tranquilidad de que cualquier decisión que tome, va a tener un cierto respaldo". El futbolista y técnico, de 43 años, se refirió a un tema que gira entorno a su hijo: ¿qué selección representara en la mayor, la mexicana o la uruguaya?. "Esa decisión va a pasar por él. Hay cosas que uno puede transmitirle, pero otras que no. Indudablemente, le podrás decir pros y contras, perspectivas de una y otra. Con 16 años lo mejor que puede pasar, y se lo he comentado, porque hemos tocado ese tema, la decisión la tiene que tomar él para que no tenga que reprocharle nada a nadie. Que se sienta tranquilo de decir, ‘lo elegí yo, salió mal, salió bien, pero fue una decisión tomada por mí'", puntualizó. En enero Diego fue convocado por la selección mexicana Sub 17 para disputar una gira por Las Islas Canarias (España), Japón y Eslovaquia.