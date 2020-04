OFI apuntará las baterías a culminar los Torneos de Selecciones

“Son varios los tópicos que hemos conversado en estos días, hay acuerdo acerca de que lo primero que tiene que finalizar es el torneo de selecciones, el gran problema es que no sabemos en qué momento ni bajo que reglas sanitarias va a ser. Todos los eventos que aglomeran gente uno piensa que van a retornar gradualmente, con regulación cuidadosa, y el fútbol no va a ser la excepción. Hay que ir orejeando ese posible retorno, cuando es y si se puede con gente o sin gente, y tomar una decisión. Todos tenemos claro que lo ideal es jugar con público. Desde FIFA lo que se nos ha dicho es que no está en condiciones de habilitar o no la vuelta, y que el acuerdo debe ser con la autoridad sanitaria de cada país. Por ende OFI y AUF deberemos acordar el momento y con qué protocolos retorna el fútbol. No está definido si será de fin de semana a fin de semana o con fútbol los miércoles, tampoco si habrá gente en las tribunas, si está establecido que queremos un campeón del interior en categorías absolutas y juveniles. Todo depende de las circunstancias con las que nos encontremos a la vuelta, jugar entre semana es difícil e inicialmente no sería la forma porque además si fuera con chance de que el público asista es mejor que sea sábado o domingo. Hay algún bosquejo de ideas centrales para un protocolo acordado por parte del fútbol y el estado, pero muy básicoy aún sin profundizar, este es un problema global y la solución se está buscando en todos lados. Nosotros venimos retrasados con respecto a Asia y Europa, seguramente en esos lugares el fútbol vuelva antes, ellos van a tener la experiencia inicial y seguramente nosotros podamos copiar lo que haya salido bien amoldándolo a nuestra realidad. Está claro que el fútbol no va a ser como espectáculo lo que era el día que se bajó la persiana en marzo”.