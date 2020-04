Arianna Bentos: “A no aflojar con los protocolos de cuidados del Covid 19”

Primera Página





La doctora Arianna Bentos, directora de la Red de Asistencia Primaria (RAP) de Lavalleja, confirm ó que sigue en el cargo. “ Todav í a no nos han relevado, estamos a la espera, tambi é n la doctora Carmen Estela sigue como directora del Hospital Vidal y Fuentes, no han relevado a nadie en ASSE, y de la regi ó n Este tampoco se a relevado a nadie, sigue trabajando la gente que viene del per í odo anterior, s í asumieron las autoridades dependientes del Ministerio de Salud P ú blica como es el caso del doctor Guillermo Riccetto que fue nombrado director Departamental de Salud ”





POLICL Í NICAS ABIERTAS

Al consultarla c ó mo viene desarroll á ndose el trabajo en las policl í nicas de Minas y en el interior ante la pandemia del Covid 19, Bentos se ñ al ó que “ las policl í nicas nuestras est á n abiertas cumpliendo con el horario habitual, la ú nica diferencia es que exhortamos a los usuarios que no vayan a consultar, s í que se agenden por tel é fono, y el m é dico llama por tel é fono a cada paciente agendado, para escuchar la situaci ó n, ver lo que necesitan, eso es en la parte asistencial. Ninguna de las policl í nicas est á cerrada, est á n abiertas en el horario habitual ”





MEDICACI Ó N

Sobre la entrega de medicaci ó n cr ó nica en las policl í nicas, dijo que “ se est á haciendo igual, lo que pedimos a los usuarios que se agenden a trav é s del tel é fono de la policl í nica y ah í les dan d í a y hora para levantar la medicaci ó n, para evitar aglomeraciones. En barrio Estaci ó n se entrega medicaci ó n una semana al mes de lunes a viernes, son 500 usuarios en esa policl í nica, lo que pedimos es que se anoten y vayan el d í a y la hora y no tienen que esperar, lo que hace que no haya aglomeraciones, que se respeten las distancias de un metro y medio entre uno y otro. Implementar esto cuesta mucho porque hay muchos usuarios adultos mayores que van s í o s í el primer d í a, quieren llevar la medicaci ó n, pero de a poco la gente va a ir entendiendo que tenemos que organizarnos as í” í”





“ EL VIRUS TIENE MUY BAJA CIRCULACI Ó N ”

Respecto a la evaluaci ó n que hace del desarrollo del Covid 19 en Lavalleja – hay solo tenemos 4 infectados en recuperaci ó n- la directora de la RAP se ñ al ó que “ el resultado es excelente, se han hecho tests en Lavalleja, quiz á s no tanto como quisi é ramos al principio, pero ahora se est á n haciendo m á s, y son muy pocos los que han dado positivos, s ó lo 4, de los cuales uno estuvo enfermo y los otros tres son positivos pero sin s í ntomas, est á n en aislamiento como corresponde, pero no se internaron. En Lavalleja los resultados son excelentes, el virus tiene muy baja circulaci ó n. Tambi é n a nivel nacional es bajo -hay departamentos que no tienen ning ú n caso-, y tenemos una baja mortalidad, eso es muy importante, 9 personas hasta hoy (NdeR: n ú mero de personas fallecidas al d í a de hacer la entrevista), en poco m á s de un mes que se declar ó la emergencia. Creo que el objetivo que tenemos, que es aplanar la curva, se est á logrando, la curva est á plana, lo cual no quiere decir que hay que aflojar las medidas ” .

Respecto al cumplimiento por parte de la poblaci ó n de los protocolos de #QuedateEnCasa, mantener distancia, el uso de tapabocas, guantes, no visitar a familiares y otros í tems, dijo Bentos que “ inicialmente la poblaci ó n acat ó mucho, acat ó bien, pero no s é que pas ó despu é s de Semana de Turismo, que el lunes la gente sinti ó que ten í a rienda libre para salir y vimos mucha circulaci ó n de gente y de veh í culos en las calles, abrieron m á s comercios. Eso no est á bueno, no debi ó ocurrir, seguimos con las medidas de distanciamiento social, con todas las medidas de prevenci ó n. El lunes cuando uno ve í a en Minas la gente circular, pensaba: ¿ Qu é pas ó ? Pero no fue solo en Minas, fue en todo el pa í s seg ú n nos enteramos despu é s, y ser í a una l á stima que todo el esfuerzo hecho en este primer mes se diluyera, que la poblaci ó n tuviera una actitud de no llevar las medidas de forma estricta. Hay que respetar el confinamiento, seguirlo haciendo como se ven í a llevando a cabo hasta la semana pasada. Fue como que pas ó turismo y la gente dijo ‘ ya est á , ya cumpl í’ , y no es as í” í’í”





¿ Siente que vamos hacia un cambio de comportamiento social y de salud radical con esta situaci ó n del Covid 19?

S í , creo que s í , esta situaci ó n ha dejado muchas ense ñ anzas, y que las hemos aprendido en el camino. Una es que pidi é ndoles a los usuarios que no vayan a los centros de salud, que no consulten en forma innecesaria, que no vayan a los servicios de emergencia, de esta manera est á n mucho m á s protegidos y esto nos demuestra que hab í a una cantidad de consultas presenciales que son innecesarias. Las consultas se restringieron a las estrictamente necesarias, y son aquellas que est é n vinculadas a problemas respiratorios que puedan ser Covid 19, los servicios de emergencias se adaptan a recibir personas que necesitan atenci ó n respiratoria, eso lo hemos tenido y van a seguir surgiendo. La llamada telef ó nica al paciente ha cambiado la forma de relacionamiento del sistema de salud con los usuarios y esto vino para quedarse, m á s que la consulta presencial, que muchas veces atoran los servicios y los resultados son los mismos o mejores, porque los pacientes no est á n tensionados de esperas prolongadas.





Estas semanas son para el Covid 19 momentos decisivos para eliminar la curva. ¿ Cu á l es su opini ó n al respeto?

S í , s í , consideramos que esta y las pr ó ximas semanas son las m á s importantes respecto a los riesgos de contagio, de aparici ó n de casos de la epidemia, pero tambi é n hay que darle tranquilidad a la poblaci ó n y decirle que los centros de asistencia se est á n preparando para eso. En Minas, tanto en el Hospital como en CAMDEL, se han hecho modificaciones estructurales y de servicio para enfrentarnos a lo que se viene. La idea es que cuando aparezcan los casos m á s graves que requieran internaciones, servicios de CTI, las instituciones est é n fuertes, con disponibilidad de camas y de recursos humanos y materiales para la atenci ó n.





¿ El bajo contagio y las pocas muertes permiten pensar que tenemos un sistema de salud que est á preparado para enfrentar la pandemia?

Estamos prepar á ndonos para enfrentar la pandemia, esto surgi ó muy de golpe, no se esperaba que esto sucediera, no hay donde aprender, lo que s í tenemos que tomar son las lecciones de los pa í ses que ya la pasaron, como los pa í ses de Europa, China, Estados Unidos, no repetir los problemas que tuvieron ellos, en especial lo que est á ocurriendo a ú n en Estados Unidos y Europa, donde inicialmente no le dieron la relevancia que ten í a, y terminaron con los sistemas de salud colapsados. Lo que se est á haciendo en nuestro pa í s es tratar que la epidemia se controle con pocos casos, aplanar la curva, y que aquellos pacientes que requieren internaci ó n y CTI tengan ese servicio disponible, y que no se saturen de pacientes.





¿ Es una enorme responsabilidad y un reconocimiento a la capacidad del Hospital Vidal y Fuentes el haber sido designado como centro de referencia?

S í , sin dudas que son esas dos cosas, responsabilidad y reconocimiento, porque implica un esfuerzo muy importante del hospital y todos sus funcionarios, pero a su vez es un reconocimiento a la situaci ó n en que se encuentra el hospital. Es un hospital de referencia Covid 19, vamos a internar a los pacientes de Minas, de Lavalleja y probablemente tengamos que recibir de otros lugares de la regi ó n. ASSE se ha comprometido con recursos humanos y materiales para organizar esto, ya se est á disponiendo en el hospital y nosotros desde la RAP de Lavalleja estamos colaborando de forma conjunta para trabajar en pos de lo que se viene, tenemos recursos humanos compartidos en asistencia a domicilio a partir de las consultas telef ó nicas, tenemos la respuesta a la APP Coronavirus que se cre ó al inicio de la emergencia sanitaria, o coronavirus.uy donde todos los usuarios del Sistema Integrado de Salud pueden hacer consultas, y autom á ticamente se las deriva al prestador, que puede ser ASSE o las mutualistas privadas de Montevideo o del interior. ASSE recibi ó m á s de 7 mil consultas, se hizo un filtro a trav é s de estudiantes de medicina que colaboraron y de esas 7 mil consultas se desestimaron muchas, porque consideraron que eran consultas injustificadas. A nosotros en Lavalleja nos llegaron las consultas de usuarios del departamento, que las estamos manejando en la RAP y con el hospital.





El lunes hubo una reuni ó n con distintos representantes departamentales donde estuvieron ASSE, MSP, IDL, Ministerio de Defensa, y otras instituciones p ú blicas. ¿ Por qu é se hizo esa reuni ó n?

S í , fue una reuni ó n muy rica, todas las instituciones se comprometieron con recursos humanos, por ejemplo la IDL puso horas-m é dico, veh í culo con chofer para las consultas a domicilio, el MD puso horas m é dico, horas pediatra, fue una reuni ó n muy importante porque se hizo un acuerdo interinstitucional que va a ser firmado, y compromete a las diferentes instituciones p ú blicas que estamos trabajando en la salud de complementaci ó n. Esto ya ocurri ó en otros departamentos, y se intenta que se replique en todas las localidades del interior para no superponer esfuerzos y s í coordinarlos.





¿ C ó mo se vienen resolviendo las exigencias de los trabajadores de la salud dada la exposici ó n que tienen?

En Lavalleja no tenemos ning ú n caso de contagio del personal de la salud, pero es un virus tan altamente contagioso que eso obliga al personal que est á en contacto con los usuarios portadores o enfermos a tener cuidados muy extremos. Desde ASSE est á todo protocolizado, nos mandaron equipos de protecci ó n personal, que est á n escaseando en el mundo, los hemos recibido en forma paulatina y progresiva, pero siempre son insuficientes, los tapabocas no alcanzan los que tenemos, se hacen las compras pero las tenemos que exigir, porque son todas las instituciones de salud las que necesitan estos implementos, los proveedores no dan abasto, esto llev ó a un aumento en los costos de todos esos materiales.





¿ Qu é pasa con el Covid 19 en el sector rural?

Ac á en Lavalleja en la parte rural no hay contagiados. En Poblado Aramend í a se hizo una toma, a una persona que trabajaba en Maldonado que tuvo contacto con un Covid 19 y estuvo en aislamiento en su casa en Aramend í a, y el test que se le realiz ó dio negativo. O sea, no se puede decir que en el á rea rural no se da, no hay, eso no lo sabemos, hay que aplicar el protocolo, hay que prevenir, porque puede aparecer, aunque tiene menos densidad de poblaci ó n, menor movilidad, pero la movilidad existe, alguien lo puede llevar al medio rural y provocar el contagio.





¿ Debi ó haber sido obligatorio el confinamiento en la casa?

Las autoridades del Sindicato M é dico del Uruguay pidieron la cuarentena obligatoria, yo puedo entender la cuarentena desde el punto de vista de la salud, y la comparto, pero veo que lo que se ha hecho ha dado resultado, que no es cuarentena obligatoria, pero el nivel de acatamiento de quedarse en casa ha sido tan alto que hemos obtenido buenos resultados. Pero si no se mantiene, si hay m á s actividad que ya la hay porque la industria de la construcci ó n ya empez ó a trabajar, las escuelas rurales empezar í an las clases, y otras ramas que no han parado como pasa en el sector agropecuario, si eso se desmadra, si todos salen, tal vez se tenga que hacer cuarentena obligatoria. Por eso insisto en no bajar las medidas de precauci ó n, quedarse en casa, el alcohol en gel, la higiene personal, el confinamiento que es lo que ha demostrado en otros pa í ses que es lo que le gana a la curva, y si seguimos haci é ndolo nos va a ir muy bien, porque ya venimos muy bien, pero si nos salimos de esos protocolos no nos va a ir tan bien.





VACUNAS CONTRA LA GRIPE

La vacunaci ó n contra la gripe, ¿ c ó mo viene desarroll á ndose?

Venimos muy bien. ASSE est á vacunando en el vacunatorio de la RAP, 18 de Julio 668, de 7:30 a 12:30 horas, y en todas las policl í nicas urbanas y rurales, que se hace a modo de visita, se confirma un d í a y va la vacunadora. Estamos en la etapa todav í a de vacunaci ó n de enfermos cr ó nicos, embarazadas, y personal de salud, que ya se ha vacunado casi todo. A partir del 20 de abril (hoy) se empieza a vacunar a los mayores de 65 a ñ os, y pedimos que los usuarios se agenden por tel é fono primero, as í se evitan las colas y las esperas. Se viene vacunando en un ritmo muy á gil.





¿ Qu é incidencia tiene la vacunaci ó n sobre el virus Covid 19?