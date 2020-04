Las Delicias continua con la entrega de canastas a sus futbolistas

El directivo Nelson Ramírez expresó a Primera Página: “le agradecemos a todos los socios, y le pedimos las disculpas correspondientes si entienden que el dinero no es utilizado de la manera correcta. Entendemos que el patrimonio del club más importante son nuestros futbolistas, y por lo tanto estamos pensando en ellos permanentemente”. Por último, el integrante de la Comisión Directiva de Las Delicias, dijo que: “la canasta no es exclusivamente para todo jugador que la necesite, es decir que todos los jugadores de nuestra institución tienen derecho de adquirirla. La necesite o no la necesite”; finalizó expresando Nelson Ramírez.