Sector de Julián Mazzoni e Yliana Zeballos conmemoró el 8M

Primera Página





El viernes se realiz ó frente a la sede del Frente Amplio (FA) de Lavalleja, un acto previo al 8M, D í a Internacional de la Mujer. Luego de la actuaci ó n de cuatro cantantes que hicieron temas con contenidos acordes al 8M, hicieron uso de la palabra Yliana Zeballos primera suplente de Juli á n Mazzoni a la IDL, e Isabel Urquiola militante juvenil de ese sector. FUERTE IMPRONTA FEMENINA Zeballos dio la bienvenida y agradeci ó “ la presencia de todas y de cada una para generar esta posibilidad de encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo, para estar juntas y dialogar sobre el departamento que queremos como mujeres. Estoy tomando la voz de las mujeres que integramos el equipo de la campa ñ a Julian Mazzoni Intendente, decimos presente en este acto previo a la celebraci ó n del 8M como el D í a Internacional de la Mujer, porque nuestra candidatura se caracteriza por tener una fuerte impronta femenina, que quiere abrir las puertas a todas las mujeres que se sientan convocadas y quieran sumarse a participar, haciendo aportes puntuales e integr á ndose al trabajo con nosotras ” . JULIA ARÉVALO Destac ó Zeballos la presencia en el acto de la candidata Cecilia Bianco, as í como el trabajo que estaban haciendo otras mujeres para la celebraci ó n que se realiz ó el domingo. Se ñ al ó que se sent í a “ muy honrada de tomar la palabra y poder expresar mis ideas, sentimientos, pensamientos y acciones en el á mbito de la pol í tica y con ello recordamos hoy a la primera mujer senadora de la Rep ú blica, Julia Ar é valo (Barriga Negra, Lavalleja, 1 º de julio de 1898 - Montevideo, 18 de agosto de 1985), mujer pionera en pol í tica en nuestro pa í s, oriunda de nuestro departamento, declarada antifascista y militante del Partido Comunista. Su enorme humanidad, su coraz ó n de revolucionaria, profundamente sensible y solidaria ante las injusticias, su modestia, su convicci ó n y su firmeza de clase, ser á n siempre parte de la memoria, de la mejor historia de nuestro pa í s y de nosotras las mujeres de Lavalleja. Con esa emblem á tica figura queremos seguir reivindicando la participaci ó n genuina de las mujeres en la pol í tica ” . TENEMOS QUE SER MÁS Record ó Zeballos que en la C á mara de Diputados “ tenemos 19 mujeres, este n ú mero baj ó con respecto al 2014 que ten í amos 22 diputadas; en la c á mara alta se mantuvo el numero de 8 senadoras contra 22 senadores. Dentro de nuestra fuerza pol í tica hay 28 diputados y solo 14 diputadas mujeres, ¡ la mitad! Si bien reconocemos que hemos avanzado much í simo, nos falta much í simo m á s a ú n. Tenemos mucho camino por recorrer y crear espacios para el liderazgo pol í tico de las mujeres ” . GARANTIZAR DERECHOS Se refiri ó a la consigna de este a ñ o del 8M, “ Los derechos conquistados no se tocan ” , y asegur ó que “ desde esta candidatura nos comprometemos a generar acciones para garantizar los derechos de todas nosotras. Somos mujeres madres, hijas, abuelas, parejas, personas, como seres humanos con derechos plenos, algo que suena tan bien en el discurso pero que en los hechos implica luchas diarias. Reivindicamos el derecho a desarrollarnos y a generar nuestros proyectos de vida equitativamente, en todo el territorio nacional y en Lavalleja en particular ” . ÁREA DE GÉNERO Y GENERACIONES Se ñ al ó como una gran responsabilidad a concretar “ la consolidaci ó n a nivel local que la perspectiva de g é nero y generaciones transversalice el dise ñ o, elaboraci ó n, monitoreo y seguimiento de las pol í ticas p ú blicas, a nivel local as í como en los procesos de descentralizaci ó n. Implementar acciones afirmativas que permitan reparar desde el gobierno municipal la exclusi ó n de las mujeres hist ó ricamente discriminadas como son las mujeres en situaci ó n de discapacidad, las afro-descendientes, las lesbianas y especialmente las madres lesbianas, las trans, las migrantes, las adultas mayores, las que viven en el medio rural, donde a nivel departamental encontramos los mayores niveles de desigualdad. Y la propuesta concreta desde esta candidatura es que el Á rea Mujer y familia de la actual administraci ó n se pase a denominar Á rea de G é nero y Generaciones ” . REFUGIO FUNCIONANDO Paut ó Zeballos algunas formas de trabajo, como “ destinar recursos para fortalecer y extender los equipos t é cnicos, para que la casa destinada a refugio se efectivice su uso y generar un plan progresivo de ampliaci ó n del recurso, no solo en Minas sino tambi é n en otras localidades del departamento, en constante coordinaci ó n con la comisi ó n de lucha contra la violencia departamental y nacional. Queremos que se sepa que en estos a ñ os donde se ha avanzado tanto en t é rminos de violencia de g é nero a nivel nacional, aqu í en nuestro departamento no funcionaba como tal un refugio de mujeres en situaci ó n de violencia basada en g é nero. En ese sentido es que como pol í tica p ú blica local nos comprometemos a poner en funcionamiento el refugio, as í como pensar soluciones habitacionales para mujeres solas jefas de familia en Minas y en otras localidades. Donde esas mujeres puedan sentirse protegidas, cuidadas, sostenidas, contenidas, para poder fortalecer a esas sobrevivientes de la violencia machista, y acompa ñ arlas a rearmar sus proyectos de vida ” . TRATA SEXUAL Y COMERCIAL Manifest ó la candidata que de ser gobierno departamental, “ queremos trabajar fuertemente para implementar servicios de atenci ó n a mujeres en situaci ó n de trata, con fines de explotaci ó n sexual y comercial en todo el territorio del departamento, fundamentalmente en el norte, en coordinaci ó n con otros organismos del Estado. Y tambi é n otra l í nea importante a desarrollar es la formaci ó n de los trabajadores municipales en temas de diversidad sexual y terminolog í a LGBT, as í como el trato adecuado que deben brindar, como servidores p ú blicos, a esta poblaci ó n, as í como a otros colectivos disidentes. Pensar pol í ticas locales para disminuir la discriminaci ó n por orientaci ó n sexual e identidad de g é nero ” . EJERCER NUESTROS DERECHOS Finalmente Zeballos se ñ al ó que pretenden “ generar desde el gobierno municipal respuestas articuladas e integrales, que nos permitan a las mujeres ejercer nuestros derechos y ser protagonistas de nuestras vidas. Y hablando de protagonismos las mujeres j ó venes tienen que estar a la vanguardia de la transformaci ó n y los cambios que el departamento necesita ” . JUVENTUD Y DERECHOS Seguidamente le dio la palabra a Isabel Urquiola, “ con la cual me une adem á s de la profesi ó n, hacer de los derechos de las mujeres una causa pol í tica ” . Urquiola dijo que “ siguiendo la l í nea de Yliana, queremos que todas la mujeres podamos contar con proyectos de vida, para esto es importante las pol í ticas de cuidados. Contamos en el departamento con una gran cantidad de mujeres j ó venes, madres solteras jefas de hogar, que han tenido que abandonar sus estudios, sus trabajos, para dedicarse al cuidado de sus hijos. Y esto no nos suena a equidad, por lo que queremos fortalecer el sistema de cuidados, para aquellas mujeres que quieran continuar sus estudios y sus proyectos de vida, y esto s í es equidad, y estas son las acciones que debemos tomar para garantizar los derechos de nosotras ” . GUARDERÍA Y HOGARES Entre las propuestas, Urquiola se ñ al ó que quieren reconvertir la guarder í a municipal “ en un centro de educaci ó n inicial que lleve adelante el programa escolar aprobado por ANEP, y ampliar la cobertura a todas y todos los trabajadores, independientemente de su contrato laboral ” . “ Proponemos fortalecer los Hogares Estudiantiles, que sean amigables y que la y el estudiante lo sientan como propio, es un desaf í o para la juventud el estar lejos de sus hogares para estudiar, muchos estudiantes han manifestado su falta de sentido de pertenencia a estos lugares. El departamento debe estar comprometido y brindar apoyo a la juventud y a sus familias ” . VOZ Y PARTICIPACIÓN Pidi ó Urquiola que “ los j ó venes tengan m á s voz y participaci ó n en nuestro departamento, y recurriendo a la l í nea de la educaci ó n podamos proponer carreras terciarias y universitarias, porque las mujeres, las j ó venes y los j ó venes tenemos potencial y necesitamos ser tenidos en cuenta a la hora de trabajar por el departamento. Es com ú n escuchar a j ó venes que se van a estudiar y que no quieren regresar, por lo que tenemos que trabajar mucho para que Lavalleja sea un departamento atractivo, con oportunidades y que una vez recibidos tengan ganas de volver para desarrollarse profesionalmente aqu í” . IDEAS, PROYECTOS, MILITANCIA Finaliz ó invitando a la juventud “ a acercarse, a proponer ideas, generar proyectos, a trabajar en conjunto por nuestro departamento, y para que desde esta manera la juventud tenga cada vez m á s voz y participaci ó n ” . El evento continuó en el patio de la sede, con un espectáculo musical y cantina.