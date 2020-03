Luis Carresse: heredero de una larga tradición familiar colorada

Primera Página





“TENGO REFERENTES DISTINTOS, VARIADOS, Y POR ESO NO SOY EL TÍPICO COLORADO ENCASILLADO EN UN SOLO LUGAR”

Es la cuarta generación de la familia Carresse entres los dirigentes colorados del departamento: Bisabuelo, abuelo, padre y ahora Luis María Carresse Toledo, quien desde hace dos períodos ocupa una banca en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) por el Partido Colorado (PC) y hoy es candidato a la IDL.





IGUALDAD Y FRATERNIDAD

Al irnos por esa historia de los Carresse, Luis señaló que su padre nació en 1915, “y hay una larga historia dentro del PC, con la participación en la lucha por la divisa colorada. Mi padre fue el que me inició en la política, como lo había hecho con mi hermano Luis Alberto, y con mi hermana Violeta”. “Cada uno después eligió su camino, mi hermano en relaciones exteriores ya jubilado, Violeta tuvo un lindo trayecto en la política, pero le gustó más el Poder Judicial, creo que tuvo mucho que ver lo que papá y mamá nos inculcaron en casa con conceptos de igualdad y justicia, y a mí me gustó más el agro, y quedé con una libertad mayor para actuar en política, con autonomía e independencia, y muy arraigado en Lavalleja, lo que llevó a que siguiera siempre acá haciendo política”.





UN BUEN APELLIDO POL Í TICO

Siempre que habla de su padre Carresse lo hace con un legítimo orgullo. “Fue sin duda mi padre el que nos inculcó la política, es algo muy fuerte, pero por razones de edad yo no heredé nada de su aparato político, lo que heredé fue un buen apellido político, y me llena de orgullo. Como no me gusta que me regalen nada, cuando empecé no era yo quien lideraba o era una cara visible, me gustó siempre la militancia, es lo que hago, porque sino la extraño, siempre trato de ser un militante más, podré ser identificado porque estoy ahí de forma más visible, soy el que llega a arreglar los equipos, tratar de estar en los detalles, y lamentablemente voy perdiendo ese rol militante para estar enfocado en los primeros planos de la política construyendo el camino de nuestra agrupación, al igual que Robert (Bouvier) junto a todo el equipo”.





Reconoce Carresse otros referentes además de su padre “y todos muy distintos, variados, y por eso no soy el típico colorado encasillado en un solo lugar”. “He tenido referentes que son excelentes vecinos, pero que no son de mi colectividad política, con (Pedro) ‘Perico’ Zabalza a quien escuché mucho en mateadas, me encantaba cómo enfrentaba los temas, y cómo los desarrollaba. Otro referente fue Alejandro Atchugarry, me encantó siempre, era una persona admirable, me hubiera gustado tratarlo más, estar siempre aprendiendo junto a él. Con Pedro (Bordaberry) estuve 13 años, una gran persona, fundamos ‘Vamos Uruguay’ en todo el país, y fue una movida muy importante del PC, sin duda Pedro ha sido un gran referente en mi vida. Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti, con quienes compartí muchísimas actividades personales como mis cumpleaños por la relación muy fuerte con mi padre. Son varios referentes, y no hay que olvidar que en mi casa se sentaron en el sillón siete presidentes de la República, ese sillón es ya parte de la historia familiar”.





TENDER PUENTES

Luis Carresse es un militante unidor, zurcidor, de arreglar acuerdos, de di á logo, hecho que qued ó demostrado en la ú ltima convenci ó n del PC, cuando su sector prest ó convencionales para que hubiera tres candidatos a la IDL, gestos que no se ven mucho en la pol í tica, abrir espacios, meter gente. A hacerle esta observaci ó n Carresse dijo que “ eso es parte de la escuela vieja que tengo, y es lo que me gusta de hacer pol í tica, trato de tender puentes, ese ha sido mi fin en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) y en todos los á mbitos, siempre tratando de aportar, de sumar, porque estoy convencido que la soluci ó n va a llegar en la medida en que unamos fuerzas para favorecer a la gente, porque eso es la pol í tica. Y en la convenci ó n pusimos los convencionales a disposici ó n del PC, quedamos felices y orgullosos que en 20 d í as como secretario general del PC -hab í a sido electo unas semanas antes- se consigui ó que hubiera tres candidaturas a la IDL por el PC, y lo logr é debido a mi accionar y el de mi agrupaci ó n. Siempre que puedo unir, zurcir, lo hago, trato siempre de limar las diferencias, y que salga lo mejor en un clima ameno de trabajo ” .





¿Qué significa ser secretario general del PC de Lavalleja?

Es un rol importante, antes se le daba a una persona que no era una figura preponderante, s í era un gran negociador, generador de espacios, y al designarlo como secretario general se le asignaba much í sima responsabilidad porque era siempre un gran trabajador por el PC, y las figuras m á s preponderantes o visible estaban jugando otro papel. Eso fue cambiando en las ú ltimas d é cadas, fue secretario general Gustavo Risso, Alberto Acosta, que hab í an sido candidatos a diputados, el rol del secretario general tom ó otra relevancia, m á s visibilidad. A nosotros por razones pol í ticas nos hab í a sido esquivo este cargo, ahora como el grupo ‘ Ciudadanos ’ nos toc ó , y es un privilegio, honor, satisfacci ó n y tenemos mucho para hacer. Hay un organigrama armado para que el PC est é en los primeros planos como debe estar y de donde jam á s debi ó haberse ido, armamos un equipo con gente con mucha voluntad y capacidad.





¿Cómo empezó su militancia?

Me cuesta poner una fecha, porque por mi padre estuve en el comit é desde chico, era normal estar en el comit é . Cuando mi padre se retira de la pol í tica y quedamos libres a nuestro accionar, eso fue en 1999, ah í empiezo a militar con el doctor Wilson Migues, donde me encuentro con Robert Bouvier, N é stor Calvo, Daniel Santos, Casiano Bon, la ‘ Tota ’ Bon, que vendr í a a ser la base humana hasta el d í a de hoy, me sumo, me sent í muy c ó modo, militando, trabajando, aprendiendo mucho. Vinieron las elecciones del 2005 y por pocos votos no sal í edil, ten í a ah í 23 a ñ os, lo que me dio pena porque hab í a puesto mucho, pero no se dio. En las elecciones del 2009 estuve muy complicado, mi padre enferma de c á ncer, lo acompa ñé como deb í a ser, mi actividad agropecuaria que me ocupaba much í simo y la pol í tica, y segu í porque mi padre me ped í a que siguiera militando por el partido, eso cal ó muy hondo, me pareci ó que era una cuesti ó n de honor, de patriotismo, de colorado el salir a levantar la bandera porque lo deseaba mi padre, y lo hice. No nos fue mal, fui electo edil, y hoy estamos terminando el segundo per í odo como edil.





¿Qué balance hace de sus 10 años de gestión en la JDL?

Hago evaluaciones sumamente positivas, tambi é n hay otras que me qued é con dolor, con pena porque estoy convencido que se podr í an haber hecho cosas que hubieran sido un salto espectacular, cuantitativo y cualitativo para el departamento, pero que por mezquindades pol í ticas -muchas veces sectoriales- no se ha podido lograr. Es compleja la Junta, porque lo m á s b á sico puede llevar tres horas de debate, o lo m á s dif í cil se resuelve en la sala de reuniones con un caf é adelante. Prim ó much í simo en el per í odo anterior la calidad humana, fue muy superior, ten í amos la ‘ sana costumbre ’ de reunirnos ediles de diferentes bancadas en la casa de alguno, discutir, comer un asado, eso se perdi ó . En este per í odo hubo propuestas que se presentaron que sabemos que no las iban a votar porque era de un colorado, o de un blanco o de un frenteamplista, esa mezquindad lleg ó en el 2015 y se instal ó hasta el 2020.





Desde la sesión inaugural del período ya hubo desinteligencias claras.

Exacto, se inici ó de pique cuando al comienzo del per í odo en el Partido Nacional (PN) no se hab í an cicatrizado los resultados de las elecciones y se pasaron todas las facturas, y ha sido as í durante los cinco a ñ os. Eso lo pag ó la poblaci ó n, cuando se dijo que no se votaba un cr é dito para que pudieran cobrar los funcionarios p ú blicos porque Alfredo Villalba hab í a dejado la IDL fundida, hubo ediles del PN que se negaron a votar ese cr é dito. Despu é s no aguantaron la presi ó n porque los funcionarios les dec í an: ‘ Mir á que voy a comer a tu casa ’ . Y se dieron vuelta. Al poco tiempo de manera m á s que irresponsable dejan a la IDL sin presupuesto, perdiendo un mont ó n de dinero de partidas nacionales, eso es en contra de la calidad de vida de la gente. As í sigui ó con otra m á s y otra m á s, y eran decisiones dentro del mismo PN.





No se trató lo del fideicomiso.

Lo del fideicomiso era una oportunidad fant á stica, la intendente vino a la Junta present ó 17 o 18 obras, y dijo: ‘ Necesito que cuatro salgan s í o s í , el puente Campanero rumbo al Arequita, el vertedero, …’ . Nombr ó dos obras m á s, ah í ediles del PN y del FA empezaron a dar para atr á s con el fideicomiso, y lo negaron, o sea las mezquindades est á n a la orden del d í a, porque fue para que no se vistiera la intendente con la obra.





¿No fue distinta la actitud de la intendente Peña en el primer período al segundo?

S í , por supuesto, pero tambi é n la dejaron sola en este segundo per í odo. Se le fue el secretario general, varios directores, cuando se sale electo y se asume se hace con un equipo, no se espera que en la mitad de la corriente te dejen solo. Habr á n tenido sus razones para hacer lo que hicieron, la intendente tendr á las suyas, es un tema del PN, pero es costumbre en el PN, pas ó con Alfredo Villalba cuando lo dejaron de intendente. Venden una imagen preciosa en la campa ñ a, pero despu é s es m á s de lo mismo.





¿Cómo llegó a candidato a la IDL?

En el per í odo anterior me lo pidieron los compa ñ eros de la agrupaci ó n. La situaci ó n era compleja, ten í a 33 a ñ os, y para m í era dif í cil. Vino Pedro Bordaberry y Germ á n Cardoso, y estaba Robert. Lo conversamos, hicimos algunos proyectos, les dije que no iba a ser f á cil, pero encarrilamos las acciones, y fue lo que fue. En esta oportunidad fue distinto, se dio m á s natural que despu é s de la diputaci ó n con Robert me correspondiera la intendencia a m í . Nos pusimos a trabajar con much í simas ganas, renovados, con un equipo de j ó venes y veteranos, todos con una calidad humana y t é cnica enormes. Estoy seguro que tengo el mejor equipo del departamento.





¿Cuáles son las prioridades si le tocara gobernar Lavalleja?

Son much í simas, Lavalleja est á totalmente ca í do desde hace muchos a ñ os, a tal punto que los indicadores dan situaciones complejas a nivel laboral, educativo, vivienda, salud y seguridad. Siempre tenemos que apostar a la calidad de vida de la poblaci ó n. En Lavalleja han pasado un mont ó n de diputados, senadores, intendentes, y la realidad es cada vez peor, la gente se sigue yendo de forma continua, voy a Maldonado a saludar a un amigo y me encuentro con diez amigos. En Montevideo me pasa igual. El saneamiento en Lavalleja es un problema, la ú ltima obra de saneamiento en Minas fue en el 2015-2016 por la juntada de firma que hicimos con los vecinos de los barrios Espa ñ a, Lavalleja, Escri ú , Las Palmas y Garolini, all í estuve como edil juntando firma con los vecinos, se las llevamos al director de OSE, y se logr ó que entrara en el presupuesto de OSE, cosa que no se lograba desde el 2000 y poco. Hay gente que est á llamando la barom é trica una vez al mes, ¡ cu á nto dinero es eso! Hay que comprar barom é tricas, porque no puede el vecino hacerse cargo de un costo que no tiene que pagar por la negligencia e irresponsabilidad de OSE, de la IDL y del sistema pol í tico. Hay que arreglar las calles pero tambi é n hay que apostar a otras cosas. Hay mucho para hacer, no puede ser que gran parte del presupuesto genuino, no de las partidas que llegan del gobierno nacional, se va en sueldos, el organigrama es horrible, la IDL es un gran comit é para favorecer amigos, y hace 30 a ñ os que viene as í . El PN en sus alianzas y acuerdos promete tanto que despu é s cuando tiene que cumplir lo hace con trabajos, con sueldos m á s que buenos. A la IDL le tienen que cerrar los n ú meros, y apostar a obras para la poblaci ó n, no puede ser para el bolsillo de los amigos. Se precisan m á s viviendas, pero no solo para funcionarios, sino para v í ctimas de violencia dom é stica, madres solteras, o sea cumplir con un rol social como intendencia. En seguridad el Ministerio del Interior no da abasto, la intendencia puede aportar c á mara de vigilancia y garitas en caminos vecinales. Se pueden hacer muchas cosas por la gente que no se hacen. Hay que ponerse a trabajar y gastar los dineros en lo que se debe, no en sueldos.





¿Cómo percibe los resultados de la coalición multicolor a nivel nacional y en lo departamental?

Son cosas totalmente distintas, ya lo dijo el presidente Lacalle. Los partidos, cada uno, tiene su identidad, y en las elecciones departamentales hay que presentar esa identidad. Logrado el gobierno del partido que sea, que se re ú nan, que vean qu é se puede hacer juntos, pero no antes. A m í un candidato del PN me plante ó acompa ñ ar a la multicolor, le dije que nosotros tenemos identidad propia, que vamos a apostar por nuestros ediles y que vamos a salir a ganar, la gente elegir á . Despu é s del 10 de mayo, ah í cuando quieran discutimos, acordamos, porque se necesita un gran debate de los temas de Lavalleja, y los trabajamos como un equipo multicolor.





Carol Aviaga ha llevado gente del PC hacia su candidatura a la IDL.

La multicolor era hasta noviembre, en las departamentales cada uno tiene su coraz ó n, su ideolog í a, su manera de ver las cosas, y estoy convencido que el colorado sabe que nuestro partido tiene un proyecto propio, serio, y de avanzada, y la realidad es que ning ú n grupo grande o con resultados electorales se sum ó a la multicolor. Es un trabajo que evaluar á la senadora (Carol Aviaga), deber á estar atenta porque quiz á s la lista que tiene al lado en lugar de estar trabajando con la multicolor le pasa por la izquierda o por la derecha.





Usted dijo: “Vamos a salir a ganar” ¿Se puede dar?

Nuestra principal limitante es econ ó mica, hab í a hasta hace poco senadores y diputados cobrando su muy buen sueldo para hacer campa ñ a electoral, nosotros no tenemos subsidio para hacer esto, yo saco de mi actividad agropecuaria, Robert de su estudio, hay compa ñ eros que colaboran con algo. Somos un grupo aut ó nomo e independiente y nos encanta ser as í , pero eso tambi é n hace que en instancias electorales sea una desventaja may ú scula. Y me gusta pesar que la gente ve esas cosas, las ganas que le ponemos, el trabajo que hacemos, lo que pensamos. Hay mucha gente que vota el poder, pero tenemos esperanzas, es una excelente oportunidad que tiene la poblaci ó n de cambiar y hacer una excelente elecci ó n con lo que nosotros ofrecemos, con un programa que estamos terminando y que se basa en el de hace cinco a ñ os, mucho del trabajo de la Junta de Robert y m í o y de ‘ Ciudadanos ’ . Es una amalgama fant á stica, y si logramos que este programa le llegue a la gente, va a ser dif í cil para los otros candidatos poder competir.

La situación del centro universitario en Lavalleja

Hablando de la educaci ó n en Lavalleja, dijo Carresse que “ el Centro Universitario Regional Este (CURE) es fundamental, que por malas decisiones pol í ticas en Lavalleja no est á instalado, hace 12 o 13 a ñ os se le dijo que no al CURE, estuvimos en estos d í as reunidos con el consejo del CURE y nos dec í an que el tren pas ó hace 12 a ñ os, y para nosotros como representantes de Lavalleja no hay cosa m á s horrorosa y horrible que te digan que el tren pas ó hace 12 a ñ os, cuando nosotros con Andrea Aviaga y Mart í n Frachia, los tres, nos pasamos las vacaciones atendiendo un problema y que esper á bamos que en la reuni ó n fuera un s í , y resulta que es un tal vez, hasta el 11 de marzo no se define, porque un exintendente (Herman Vergara) dijo que no al CURE. ¿ Hasta cu á ndo vamos a pagar eso nosotros, nuestra sociedad? Que esas cargas o irresponsabilidades las pague esa persona est á bien, pero no las puede pagar toda la poblaci ó n. En la Regi ó n Este somos el ú nico departamento que no tiene CURE, cuando es un departamento que hace 60 a ñ os que su poblaci ó n decrece, o por estudio o por trabajo, pero no vuelven.