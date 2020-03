Lavalleja entre los 8 mejores del Interior en Sub 17

La selección de Lavalleja clasificó al Torneo del Interior en categoría Sub 17, a pesar de haber perdido ante Canelones por 2 goles contra 1 en nuestro Estadio Municipal. La victoria obtenida hace una semana en Pando por 3 a 1, le terminó dando la clasificación a los serranos, debido a los tres goles anotados como visitante. Porque anoche Lavalleja jugó mal. La peor producción futbolística en lo que va del certamen. Con fragilidad en zona defensiva, cometiendo errores garrafales. Sin claridad ni ideas para generar fútbol, y con muy poco poder ofensivo. Tan es así, que prácticamente no atacó en todo el partido y las jugadas de gol generadas fueron muy pocas. Canelones lo superó en todos los aspectos del juego. Se fuae al descanso ganando 2 a 0, y afrontó el match con diez hombres desde los 41 minutos del primer tiempo, pero ello no se notó en el campo de juego. Y si los visitantes no lograron el tercer gol, fue pura y exclusivamente por errores en la definición y por algunas acertadas intervenciones del portero serrano. Cuando el partido expiraba, y con el rival lanzado con 10 hombres en procura del tanto de la clasiaficación, llego el celebrado gol conquistado por Emiliano Bonilla. Basado especialmente en la entrega puesta de manifiesto por parte de los chicos, a pesar de los momentos adversos. Pero el rendimiento colectivo e individual faltó a la cita. Lavalleja se metió entre los 8 mejores del Interior, pero la producción de anoche fue para el olvido. Debe servir y tomarse como autocrítica, para corregir y mejorar. Porque tiene material para rendir y funcionar de mejor manera. Además se vienen etapas mucho más duras, debe esperar al Campeón del Sur, Colonia o San José.





CANELONES INTERIOR 2 – LAVALLEJA 1

Cancha: “Juan Antonio Lavalleja” de Minas

Jueces: Fredery Rodríguez, Anthony Chavez y Fabián Alcina (Maldonado interior).

Canelones interior (2): Edgardo Cabrera, Lucas Martínez, Fabricio Peña, Nicolás Caitano, Germán Moreira, Fernando Camarda, Ezequiel Moyano, Juan Ignacio Duarte, Luciano Fracchia, Agustín Bentancor, Brandon Palabés. D.T: Juan Olivera.

Lavalleja (1): Luciano Pesci, Diego Silveira, Ignacio Balcedo, Gabriel Villar, Nahuel Correa, Facundo Bon, Manuel Abreu, Diego Lezcano, Luciano Sotelo, Facundo Manrique, Emiliano Bonilla. D.T: Daniel Sotelo.

Goles: 5’ Brandon Palabés, 28’ Fernando Camarada (CI); 93’ Emiliano Bonilla (L).

Ingresos: 53’ Axel Sánchez por Agustín Bentancor, 64’ Jhoan Lazo por Luciano Fracchia, 83’ Emanuel Fernández (CI); 58’ Mateo Díaz por Manuel Abreu, 73’ Brandon Britos por Facundo Manrique, 81’ Gonzalo Giacobbe por Diego Lezcano (L).

Amarillas: 24’ Nicolás Caitano, 27’ Fabricio Peña, 62´Juan Duarte, 63’ Luciano Fracchia, 66’ Germán Moreira, 81’ Ezequiel Moyano, 93’ Brandon Palabés (CI); 29’ Nahuel Correa, 63’ Emiliano Bonilla, 68’ Diego Lezcano (L).

Roja: 41’ Nicolás Caitano (CI).